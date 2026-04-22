Majáles se vrací k Flošně. Bude průvod, alegorický vůz sveze Vypsanou fiXu

„Celkový počet vstupenek nekomentujeme, ale nastavená kapacita je už prodána z více než 90 procent,“ potvrdil Michal Šamánek, hlavní pořadatel Hradeckého Majálesu. Ve středu webová stránka akce nabízela posledních 6 procent lístků.
V minulých třech letech se Majáles konal pokaždé jinde. V roce 2024 se kvůli počasí a bahnu narychlo stěhoval do Parku 360 na letišti. Loni se opět vrátil na osvědčenou louku u Piletického potoka. Jenže letos odsud musí pryč, s největší pravděpodobností definitivně.
Konat se proto bude u „lízátek“ na záchytném parkovišti u koupaliště Flošna a na sousední travnaté ploše, kde nedávno rozbalil stan Cirkus Metropol.
První květnový víkend roku 2006 tu ještě nestálo koupaliště a na parkoviště u tehdejšího Všesportovního stadionu přišlo na premiérový ročník okolo sedmi tisíc diváků. Už tehdy tu hrály známé kapely Wohnout, Vypsaná fiXa, Ready Kirken nebo Sto zvířat. Tehdejší náměstek primátora a nynější volební jednička ODS Martin Soukup po skončení akce prohlásil, že majáles by se měl přestěhovat na vhodnější místo.
Modrásek škrtá akce
Festival už vystřídal celkem pět lokalit. Stěhoval se od stadionu, ze Šimkových sadů, ročním intermezzem byl i Park 360 a když už se zdálo, že se zabydlel u Piletického potoka, následoval objev chráněného motýla modráska bahenního, který žije na vlhkých loukách a který má pozoruhodný životní cyklus spjatý s rostlinou krvavec toten a mravenci žahavými.
A právě kvůli výskytu modráska musí z louky nejen majáles, ale i červnové záchytné parkoviště pro Rock for People. Loni motýl omezil i největší evropskou balonovou fiestu.
„Pokud majáles nevyhubil modráska bahenního pořádáním akce v letech 2022, 2023 a 2025, těžko by jej vyhubil letos, i kdyby tam akce ve stejném rozsahu pokračovala. Podařilo se však najít místo ještě více v centru, na něž se nám svým současným rozsahem pro jednodenní akci hodí. Má to pro nás speciální symboliku, letos je to totiž přesně dvacet let od prvního Hradeckého Majálesu, a ten byl právě u Flošny,“ vysvětlil Michal Šamánek.
„Už v loňském roce se na louce u potoka neměla konat žádná podobná akce. Nevím, jak to došetřila Česká inspekce životního prostředí, každopádně to velmi poškodilo mraveniště a navíc na místě zůstaly navážky materiálu, například rozbité cihly. Louka je pro festivaly i jako místo pro parkování definitivně uzavřena,“ upozornil krajinný ekolog Martin Hanousek.
Parkujte ve městě, dorazte pěšky
Malšovický areál se na majáles začal připravovat už od úterka. Odstavné parkoviště u koupaliště bude od 21. do 26. dubna zavřeno. V sobotu 25. dubna se navíc zavře Malšovická ulice, objízdná trasa z centra povede ulicemi Komenského, Ignáta Hermanna, Brněnskou a po Gočárově okruhu. Stejnou trasou pojedou také linky MHD 7, 11 a 17.
Hradecký Majáles
Program na dvou pódiích
13:00 Grand Opening – Buka 13:30 G1nter
Zaparkovat lze u fotbalové arény, pořadatelé však doporučují spíš jiné parkovací možnosti a na místo dorazit pěšky.
„Vytipované lokality k parkování budou uvedeny v podrobném dopravním průvodci od pondělí 20. dubna na webu, sociálních sítích, mobilní aplikaci a e-mailem jej obdrží každý návštěvník, který si již zakoupil lístek. Kapacity parkování pro přespolní se nám jeví dostatečné,“ sdělil Šamánek.
„Majáles nemá žádné oficiální parkoviště. K parkování můžete užít kterékoliv označené parkoviště ve městě. Větší plochy, parkovací domy a ulice jsou ve vzdáleností 10 až 30 minut pěšky,“ stojí na webových stránkách akce.
Nejbližším místem pro odstavení auta je plocha u arény, ale ta se s největší pravděpodobností velmi rychle zaplní.
Alegorické vozy
„Parkovací opatření jsou věcí a odpovědností organizátora každé akce. Ta by měla mít předem danou kapacitu, organizátor si připraví konkrétní opatření a pak si je nechá schválit městem. Lokalita u Piletického potoka se na první pohled může jevit jako optimální, jenže stopku vystavil modrásek. Dalším přirozeným místem je samozřejmě Park 360, ale pokud pořadatelé nastaví vhodná dopravní opatření, může akci umístit i do města,“ uvedl náměstek primátorky pro oblast rozvoje a investic Lukáš Řádek (TOP 09).
Areál se otevírá v 11:00, program začíná ve 13:00, ale fůru muziky si lze užít už od 10:30 – dokonce zdarma. Z Masarykova náměstí totiž vyrazí majálesový průvod se čtyřmi alegorickými vozy, na kterých budou hrát nejen DJs, ale i Manene, Mikolas, Vypsaná fiXa a Grey 256.
Brána do areálu vznikne u zastávky MHD Koupaliště Flošna, u Staré nemocnice bude sloužit parkoviště K+R systémem přivez, vyhoď a odjeď. Nejbližšími autobusovými zastávkami jsou Komenského, případně Magistrát města nebo Na Kotli.
Festival tradičně funguje v plně bezhotovostním režimu, platit se může jen kartou, mobilem, hodinkami nebo čipovým náramkem, který bude za jednorázový poplatek sto korun k dostání přímo na místě.