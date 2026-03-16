Josef Probošt: Muž, který vytvořil betlém a po 100 letech znovu ožil

Komerční sdělení Díky zapojení umělé inteligence „ožil“ tvůrce světoznámého betlému a prostřednictvím digitální obrazovky opět komunikuje s návštěvníky Třebechovického muzea betlémů.

V roce 2026 si připomínáme 100 let od úmrtí Josefa Probošta (1849–1926), geniálního lidového tvůrce, jehož jméno je nerozlučně spjato s nejvýznamnějším mechanickým betlémem v České republice. Proboštův betlém, který je národní kulturní památkou od roku 1999, je výsledkem čtyřiceti let trpělivé práce, vizionářství a neuvěřitelné zručnosti.

Betlém po 100 letech ožil
Betlém po 100 letech ožil

Příběh muže, který chtěl ohromit císaře

Josef Probošt, původem rolník a povozník z Třebechovic pod Orebem, začal na svém životním díle pracovat v roce 1885. O Vánocích toho roku obdaroval svoji ženu vlastnoručně vyřezávanými jesličkami, které sklidily obrovský úspěch nejen u jeho nejbližších, ale i u sousedů a známých. Povzbuzen tímto úspěchem se pustil do velkolepého díla – unikátního mechanického betlému.

Betlém po 100 letech ožil
Betlém po 100 letech ožil

Na betlému s ním spolupracovali řezbář Josef Kapucián, který vyřezal většinu figurek, a sekerník Josef Friml, autor složitého dřevěného mechanismu. Sám Probošt byl duší celého projektu – navrhoval scenerie, dbal na detaily a neustále dílo rozšiřoval až do své smrti 20. března 1926.

Technický unikát a národní poklad

Betlém ohromuje svými rozměry i technickým řešením. Měří 7 metrů na délku, 2,5 metru na výšku a necelé 2 metry do hloubky. Celý mechanismus, včetně převodových kol a hřídelí, je vyroben ze dřeva. Počet figurek lidí a zvířat dosahuje 371, z čehož se 109 pohybuje na pásech a 68 figurek vykonává pohyb samostatně. Figurky znázorňují nejen známé biblické scény, ale i život prostého lidu a dobová řemesla.

Betlém po 100 letech ožil

Setkání s mistrem v digitální podobě

Třebechovické muzeum betlémů dnes propojuje tradiční řezbářství s moderními technologiemi, aby odkaz Josefa Probošta přiblížilo nové generaci. Již na konci roku 2025 muzeum zařadilo do expozice AI podobu Josefa Probošta. Autor byl díky technologiím „oživen“ – na obrazovce popisuje vybrané scény z betlému a vypráví k nim zajímavosti.

Momentálně si návštěvníci mohou prohlédnout pět vybraných scén, které byly digitálně nasnímány. Detailní 3D modely figurek umožňují podrobné studium řezby i u těch částí, které jsou při běžné prohlídce divákovi vzdáleny.

Betlém po 100 letech ožil

K letošnímu významnému výročí muzeum připravuje další vylepšení digitální podoby Josefa Probošta. Pevně věříme, že již v nejbližší době si s autorem budete moci sami popovídat. Probošt odpoví na vaše zvídavé dotazy a jistě přidá i zajímavé historky ke vzniku svého světoznámého díla.

Aktuální informace naleznete na stránkách muzea www.betlem.cz.