Zahájení staveb brzdí přebujelá byrokracie, chybějí i kvalitní řemeslníci

„Jsou to drobné střípky, které ve finále vyskládají poměrně dlouhý proces. Stavební řízení je tak komplexní problematika, že by se někdo měl podívat na to, co obnáší povolení jedné stavby,“ konstatoval Patrik Pizinger, starosta Chodova. Když před deseti lety přišel na radnici, trval prý celý proces od záměru po začátek realizace rok.

„Postupem času zabrala projektová dokumentace rok, v dalším jsme získali potřebná povolení a mohlo se začít stavět. Teď je to proces na tři roky,“ podělil se o zkušenosti. Vinu ovšem nedává stavebním úřadům. „Ty plní jen to, co jim stanovuje zákon. Byrokratický proces je potřeba zjednodušit,“ konstatoval chodovský starosta Pizinger.

Stejného názoru je také Tomáš Linda, předseda představenstva Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje. „Zdlouhavé stavební řízení hraje zásadní roli. Může negativně ovlivnit také rozhodování investorů. Bez toho, aby se toto zrychlilo a zjednodušilo, se nedá očekávat nějaká razantní změna k lepšímu,“ řekl Linda.

Pomohly by kratší termíny

Situaci po tři desetiletí sleduje Vladimír Kádě, jednatel karlovarské společnosti Investon, která stavby připravuje i realizuje. „Před 30 lety se všechno zdálo jednodušší. Společnost byla naladěná na přijímání změn, lidé měli elán a vůli pracovat na progresivních změnách a byla cítit atmosféra nově nabyté svobody,“ poznamenal Kádě.

V té době bylo podle jeho zkušeností méně omezení a regulací. „Tenkrát nikomu nepřišlo na mysl, co všechno nám v budoucnu postupně začne ztrpčovat aktivní práci, ať to jsou různá pravidla dodržování ISO, GDPR, Green Deal či jiná podobná nařízení. Hodně regulace přinesla také dotační politika státu a EU,“ podotkl.

Najít cestu z byrokratického labyrintu není jednoduché. Všem by pomohly kratší termíny související se stavebním řízením. „A pokud by se v těchto termínech úřad či účastníci řízení nevyjádřili, bylo by to bráno jako souhlas,“ navrhl možné řešení Rudolf Borýsek, generální ředitel společnosti Lias Vintířov a garant sekce stavebnictví při krajské hospodářské komoře.

Chybí kvalitní řemeslníci

Dlouhé lhůty řízení jsou ovšem podle něj jen jedním z problémů. Dalším je fakt, že mizí trh s bytovou výstavbou. Její pokles v rámci celé republiky za loňský rok odhaduje Borýsek na 40 procent. „Důvodem je oslabení kupní síly, vysoké ceny ve stavebnictví, ale také nestabilita ve společnosti způsobená daňovými balíčky, škrty a zvyšováním daní,“ řekl.

Ani v tomto případě není podle Borýskova názoru řešení jednoduché. „Pokud budeme škrtat v oblasti investic, nemůžeme dospět k růstu. Dlouhodobě apelujeme na municipalitu, aby podporovala veřejnou výstavbu tak, aby se krize neprohlubovala. Možných řešení je víc. Může to být třeba i podpora výstavby,“ naznačil Borýsek.

Stavebnictví, které stojí a padá na manuálně zručných pracovnících, ovšem strádá i v tomto směru. „Za posledních deset let jsem viděl mnoho skvělých řemeslníků ukončit živnost nebo odejít do důchodu. Nových, stejně zručných, nepřibývá,“ zhodnotil personální krizi ve stavebnictví Marek Drda, zástupce jednatele firmy BAUING KV.