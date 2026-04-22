Konkurence multiplexu i úbytek diváků. Kino Čas hledá nového provozovatele

  10:42,  aktualizováno  10:42
Město Karlovy Vary hledá nového provozovatele kina Čas. Kulturní stánek, který patří k tradičním promítacím sálům v době karlovarského filmového festivalu, totiž opouští dlouholetá nájemkyně Alena Jáchymová. Důvodem je nová konkurence, kterou se stal na konci července loňského roku otevřený multiplex Premiere Cinemas v obchodním centru Varyáda, i pokles zájmu o návštěvy kin obecně.
Pro kino Čas v Karlových Varech hledají nového provozovatele. V době filmového festivalu patří k tradičním promítacím sálům. | foto: Kino Čas

Výběrové řízení na nového provozovatele už běží, nabídky je možné podávat do 6. května v zalepené obálce.

„Aktuálně je vypsané výběrové řízení na nájemce. Očekáváme, že se někdo přihlásí. Jak by to bylo v opačném případě, to nemohu předjímat. Protože v nedávné době došlo k rekonstrukci kina, budeme bývalému provozovateli vyplácet kompenzaci za nainstalované sedačky a nosič plátna,“ uvedla mluvčí magistrátu Helena Kyselá.

V podmínkách tendru je i možnost, že nový provozovatel bude moct v prostoru kina provozovat nějaké přidružené aktivity a činnosti, jako jsou například koncerty nebo komorní divadelní představení. „Podmínkou ale je, že zde kino zůstane zachované a bude k dispozici pro filmový festival a další akce pořádané či podporované Statutárním městem Karlovy Vary,“ doplnila Kyselá.

Jak vyplývá ze zveřejněných podmínek, kino Čas chce město pronajmout za minimální měsíční nájemné 18 tisíc korun bez DPH. Jde o pronájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Vedle nabídnuté výše nájemného město přihlédne i k předložené koncepci budoucího provozu kina. Zájemce musí mít živnostenské oprávnění k provozu kina a minimálně tři roky jej i provozovat.

Město vyžaduje také praxi s 3D digitální technologií, a mimo jiné i potvrzení, že uchazeč není dlužníkem státu ani města Karlovy Vary.

