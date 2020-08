Na jezdeckou sochu Karla IV. zatím ve Varech vybrali jeden milion korun

A to i přes fakt, že peníze na transparentním účtu nepřibývají tak rychle, jak si iniciátoři projektu představovali.

„V poslední době zájem veřejnosti opadl,“ konstatoval Ivan Thýn, který za karlovarský Rotary klub projekt zaštiťuje. Úpadek zájmu dává do souvislosti s koronavirovou epidemií. „Lidé mají jiné starosti,“ podotkl.

Rotariáni se proto řadou akcí snaží zájem o jezdeckou sochu Karla IV. oživit. Jednou z forem je vedle webové stránky jezdeckasocha.cz také reklama v autobusech karlovarské městské hromadné dopravy.

„Postupně musíme zainteresovat velké sponzory a zejména občany, aby pomohli projekt dotáhnout do konce,“ naznačil Thýn.

I přes tyto problémy Rotariáni předpokládají, že na podzim podepíšou s Michaelem Gabrielem smlouvu na výrobu sochy. Už dříve avizovali, že k tomuto kroku dojde v okamžiku, kdy se na transparentním účtu objeví polovina z částky, která je potřeba na vybudování sochy, tedy čtyři miliony korun.

Ivan Thýn nevylučuje, že se do podzimu tato suma na transparentním účtu neobjeví. „To nějak vyřešíme,“ doplnil. Záměrem karlovarského Rotary klubu je odhalit jezdeckou sochu v roce 2022 při otevření zrekonstruovaných Císařských lázní.

V témže roce oslaví karlovarský klub 30 let od znovuzaložení. Dalším možným termínem je rok 2026, kdy si klub připomene sto let existence.

Kam umístit sochu?

Otázkou zatím stále zůstává, kde bude nová socha zakladatele města stát. Na toto téma uspořádal Rotary klub Karlovy Vary anketu, ve které bylo navrženo šest možných umístění na významných bodech ve městě.

„Loni pak klub společně s Kanceláří architektury města vypracoval studii, která ověřovala umístění na celkem osmi místech,“ upřesnil Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu.

Na nedávném workshopu pak členové Rotary upřednostnili klubu lokalitu Sadů Karla IV. před Císařskými lázněmi. Z workshopu podle Kopála vzešly dvě možnosti umístění - Sady Karla IV., kde už nyní stojí socha vladaře z dílny Otakara Švece, a méně konfliktní řešení na Divadelním náměstí.

Socha se může stěhovat

Originální řešení pak účastníkům workshopu nabídl sám autor vítězného návrhu Michael Gabriel. Ten totiž naznačil, že by se socha mohla po Karlových Varech stěhovat.

„Přesouvání skulptury by nebylo v řádu dvou tří let, ale spíše v řádu desetiletí s tím, že definitivní místo pro tu sochu by mohlo vzniknout v prostorách, které navazují na koncepci rozvoje města například na náměstí, které bude pro ni přímo postavené,“ doplnil mluvčí magistrátu.