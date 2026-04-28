Zoufalý staford v rozpáleném autě utrhl obojek, majitelka je podezřelá z týrání

Schvácený pes na zadním sedadle tmavého auta, které stálo na přímém slunci, ztěžka oddychoval, slintal a s vyplazeným jazykem se očividně snažil zchladit. Na jeho trápení upozornily městskou policii v neděli odpoledne dvě kolemjdoucí.
Přivolaní strážníci chtěli vytlouct okénko a přivolali specialistu z odchytové služby, aby stav zvířete posoudil. Majitelka staforda totiž nebyla v dosahu.
„Shodou náhod však okolo prošla žena, která řidičku viděla před delší dobou zaparkovat a ukázala hlídkám i zvonek od bytu, do kterého pravděpodobně zašla,“ popsal mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem.
|
Než se povedlo ženu přivést, fenka utrhla obojek a karabinu od vodítka, aby se dostala na chladnější místo pod sedačkami. Mladá majitelka pak auto odemkla.
„Venku podle ní ještě nebylo takové teplo, aby to psa ohrozilo. K autu se dostavili i dívčini příbuzní, psa si převzali a opatrně ho chladili. Hlídka jim doporučila preventivně navštívit zvěrolékaře,“ podotkl Ghanem.
Ke smrti stačí deset minut ve vysoké teplotě
Mladou majitelku psa strážníci podezírají z porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání a případ předali do správního řízení.
V Brně se letos podobná záležitost stala poprvé. Ghanem připomíná, že podmínky v zavřeném vozidle můžou být za horkého počasí bez nadsázky smrtící, což ohrožuje nejen zvířata, ale i malé děti.
|
„Děti nemají plně vyvinutou schopnost termoregulace a během několika minut jim hrozí celkový tělesný kolaps. Kůže psů pak obsahuje jen minimum potních žláz, které jsou soustředěné především zespodu na tlapkách. Psi se proto ochlazují zrychleným dýcháním, tím se však z jejich těla výrazně odpařují tekutiny a zvíře se velmi rychle dehydratuje, čímž se zahušťuje krev a přetěžuje srdce. Nastává šok, který se i zkušeným veterinářům podaří vyřešit jen velmi zřídka. Zvíře bohužel zpravidla uhyne, stačí k tomu deset minut v nepřiměřeně vysoké teplotě,“ upozorňuje Ghanem.