Bez zraku čas zpomalí, nevidomí zaslouží obdiv, říká šéfka brněnského centra

  13:28,  aktualizováno  13:28
Čtvrt století vedla Hana Bubeníčková TyfloCentrum, jež pomáhá těm, kteří znají svět pouze na dosah bílé hole. Rozumí tomu, že rodina takovému člověku chce zpočátku ve všem pomáhat. Jenže tato ochota po čase vyprchá. Podle ní se tak musí nevidomý co nejdříve osamostatnit a nebýt dlouhodobě závislý na ostatních.
Hana Bubeníčková 25 let vedla brněnské TyfloCentrum. (únor 2026)
Další 1 fotografie v galerii

Hana Bubeníčková 25 let vedla brněnské TyfloCentrum. (únor 2026)

Hlášení v šalině upozorňující na výstup do vozovky slyšel asi každý. Že by však vůz při příjezdu do zastávky nahlas oznámil číslo linky a směr jízdy? To zachytí jen ti, v jejichž blízkosti zrovna stojí nevidomý se speciální vysílačkou.

Jaké technologie usnadňují zrakově postiženým život i co ho komplikuje, to dobře ví Hana Bubeníčková, která po 25 letech opustila post šéfky brněnského TyfloCentra, jež cílí právě na tuto pomoc. „Třeba volně stojící stolky a židle jsou doslova past,“ vysvětluje držitelka Ceny města Brna za rok 2025 v oblasti mimořádného přínosu.

Vyzkoušela jste si někdy, jaké by to bylo nevidět?
Ano, a je to nezapomenutelné. Zkusila jsem třeba chůzi s bílou holí a klapkami na očích v rámci soutěže v prostorové orientaci a samostatném pohybu nevidomých, kterou jsme později začali organizovat i v Brně. Připraví se trasa a účastníci dopředu nevědí, kudy povede. Bylo neuvěřitelné jít jen podle instrukcí z diktafonu. Byla jsem úplně zpocená. (smích) Obdivuji všechny nevidomé, kteří jsou schopni takhle chodit. Když jsem to šla podruhé, kus trasy jsem viděla předem a stejně mi to bylo k ničemu. Najednou je ten svět úplně jiný, existuje jenom na dosah bílé hole.

Co vám ta zkušenost dala?
To, že člověk si najednou začne připadat hrozně malý a zjišťuje, jak strašně pomalu ubíhá čas, protože chybí podněty. Když vidící člověk čeká na koncert, rozhlíží se a různé vjemy zaměstnávají jeho mysl. Ty ale ve tmě chybí. Až pojedete šalinou delší trasu, kterou znáte, zkuste si zavřít oči a odhadovat, kde se zrovna nacházíte. Uvidíte, že budete oproti skutečnosti předbíhat.

Jak dlouhodobý kontakt s nevidomými ovlivnil váš život?
Když jdu po ulici, víc si všímám věcí, o kterých vím, že by se jich mohly týkat a třeba by je po cestě mohly nějak zranit. Pokud vidím, že se například někde objevila překážka, hned se spojím s naším odborníkem přes bariéry, aby se přijel podívat. V době, kdy jsem ještě s klienty pracovala přímo, jsem si také uvědomila, že jim musím věnovat mnohem víc času než vidícímu člověku. Do plánování jsem se naučila zahrnout, že bude více vysvětlování, otázek, popisování. Možná i proto mi dnes někteří lidé říkají, že mám tendenci více popisovat.

Jaký je hlavní cíl TyfloCentra?
Aby se nevidomý co nejvíce osamostatnil. Když žije v rodině, kde všichni vidí, po oslepnutí ho chápou – chtějí mu pomáhat, vše zařídit, zajistit. Ale to rychle vyprchá. Člen rodiny přijde utahaný z práce a ještě musí obsloužit nevidomého. Být na tomto dlouhodobě závislý je špatně. Zároveň je důležité, aby člověk se zrakovým postižením zůstával v kontaktu se společností, podporujeme tak jeho uplatnění a pocit sounáležitosti s ostatními.

Hana Bubeníčková 25 let vedla brněnské TyfloCentrum. (únor 2026)

Jací lidé k vám tedy chodí?
Za ty tři dekády se to hodně proměnilo. Ze začátku to byli lidé všeho věku. Měli jsme třeba mnoho nevidomých, kteří v době, kdy to medicína ještě nezvládala, oslepli v inkubátorech. Postupem času jich naštěstí ubývá. Naopak přibývají senioři. Některé nemoci se zároveň začínají objevovat mnohem dřív. Například makulární degenerace sítnice, tedy rozmazané či pokřivené vidění, se začíná u lidí objevovat už klidně po čtyřicítce. Poměrně častý problém jsou nově i nádory mozku zasahující zrakové centrum.

Největší zájem je o kurzy vaření

Vybavíte si příběh klienta, který se vám vryl do paměti?
Typicky senioři, co přijdou o zrak. Často jde o lidi, kteří dříve měli významné postavení. Když oslepnou, scénář, že se mají znovu učit něco nového, je pro ně nepředstavitelný. Něco v životě dokázali a teď se mají zase stát „žáky“? Pamatuji si jednoho sympatického pána, kterého k nám vyloženě dotáhl jeho syn. Vysvětlila jsem mu, že nejde o nic ponižujícího, ale naopak o příležitost – jeho životní situace se změnila a on má možnost naučit se něco nového, přestože už toho dokázal mnoho. A jak to dopadlo? Naučil se s počítačem, chodí na konzultace a všechno vstřebává velmi rychle. Tohle jsou ty případy, u nichž vidím, že naše snaha má smysl.

O kterou službu mají vaši klienti největší zájem?
O nácvikové dovednosti, obzvlášť kurzy vaření. Nevidomí chtějí být soběstační, takže schopnost přichystat si dobré jídlo je pro ně velmi důležitá. Kurz zahrnuje vše – od plánování nákupu přes proces vaření až po stolování a úklid. Na to navazuje kurz orientace na trhu. Nevidomí mají omezené možnosti zjistit, jak široký sortiment je v obchodech k dispozici – kolik existuje druhů sýrů, jogurtů či kolik je různých výrobců. V tomto kurzu tak kolegyně učí klienty, jak se v nabídce zorientovat, a zároveň jim pak pomáhají při samotném nákupu.

Dlouhou tradici u vás mají i kompenzační pomůcky v podobě osobních počítačů. V čem jsou speciální?
Na první pohled v ničem. Rozhodující je především softwarová výbava – počítač na nevidomého mluví. Musí v něm být program zvaný odečítač obrazovky; ten dnes má i většina chytrých telefonů. Odečítač sleduje pohyb kurzoru nebo aktuálně označený prvek na obrazovce a převádí jej do hlasového výstupu. Je také potřeba říci, že nevidomí lidé vůbec nepoužívají myš, nebo jen minimálně. Většinou pracují výhradně s klávesnicí. Po obrazovce se tak pohybují pomocí klávesových zkratek. K počítači může být také připojen takzvaný braillský řádek. Text, na který odečítač ukazuje, se tak zobrazuje v Braillově písmu.

Jaký význam mají pro nevidomé technologie obecně?
Určitě velký. Přestože základem pohybu po městě zůstává bílá hůl a vodicí pes, existují dnes i technologie určené k navigaci. Kdybychom šli například před naše sídlo, tak nám vysílačka – samostatná nebo zabudovaná v holi – oznámí, o jakou budovu se jedná. Ale ta tedy musí být osazena elektronickým majáčkem, což splňují zejména veřejné budovy, úřady nebo knihovny.

V Praze jsou takhle osazeny třeba vstupy do metra s tím, že jsou ozvučené i eskalátory, takže nevidomý pozná, které jedou nahoru a které dolů. Ve větších městech jsou ozvučeny i vozy městské hromadné dopravy, což platí také pro Jihomoravský kraj. Nevidomý tak pomocí vysílačky zjistí číslo tramvaje a směr jízdy. Nedávno jsme u šalin řešili vystupování do vozovky, protože něco jiného je výstup na nástupiště nebo přímo do silnice. Od letoška jsou proto vozy hromadné dopravy v Brně ozvučeny tak, že při příjezdu do zastávky automaticky hlásí, když se vystupuje do vozovky.

Co v Brně představuje pro nevidomé největší nebezpečí?
Problém jsou především nečekané výkopy, lešení a další bariéry, které se objeví bez předchozího varování. Pokud však informace o těchto překážkách projde přes magistrát, přijde nám z úřadu zpráva a my můžeme nevidomé včas upozornit. Mnoho překážek, které vzniknou náhle nebo mimo tento systém, se k nám však vůbec nedostane. V takové situaci je velkou pomocí vodicí pes, který dokáže takovou bariéru bezpečně obejít a navést svého majitele správným směrem. Ne každý ale touží po pejskovi, zrakově postižený člověk k němu musí mít nějaký vztah a vhodné podmínky, protože zvíře není pomůcka, kterou můžeme odložit do skříně.

A co dlouhodobé nástrahy?
Zdánlivou banalitou jsou třeba na jaře přerostlé stromy a keře zasahující do chodníku. Nevidomý jde podél jeho hrany, drží se vodicí linie a poté, co tam celý rok nic nerostlo, mu do cesty najednou začne zasahovat vegetace, která ho může zranit. Další problém jsou reklamní stojany. Často jsou umístěny těsně u budov, které pro nevidomé představují přirozenou vodicí linii. Nepříjemnosti působí i zahrádky restaurací. Každý, kdo ji má, by měl vědět, jak ji správně ohraničit. Volně stojící stolky a židle jsou pro nevidomého doslova past.

Jakou nejčastější chybu lidé při pomoci zrakově postiženým dělají a jak pomáhat správně?
Často se stává, že takového člověka bez varování chytí a tlačí ho někam, kam on sám nechce. Zlaté pravidlo zní: Nejprve nevidomého oslovte a zeptejte se, zda potřebuje pomoc. Pokud ji odmítne, v pořádku, nezlobte se – poradí si sám. Pokud ji přijme, je zase nejlepší se zeptat, jak mu lze nejlépe pomoci. Velký nešvar představuje i chování k vodicím psům. Lidé zvíře hladí, oslovují ho… ve chvíli, kdy je vodicí pes ve službě a musí dávat pozor na pokyny svého pána, je takové rozptylování nevhodné. Pokud chce někdo projevit sympatie, může oslovit nevidomého a psa mu pochválit, ale rozhodně by na něj neměl sahat ani mu dávat pamlsky.

Autor: