Chtěl zabíjet pro legraci, řekla žalobkyně o mladíkovi. Inspirovali jej teroristé

Té se věnoval na sociálních sítích, zejména Instagramu a TikToku. „Nahrával videa a příspěvky sympatizující s džihádismem (radikální forma šíření islámu za pomoci násilí – pozn. red.) a teroristickými organizacemi jako ISIS (Islámský stát) a Al-Káida. Tyto organizace považoval za správné a šířil jejich propagandu. Zároveň podporoval antisemitismus,“ popsal soudce Martin Hrabal.
Pouze ve virtuálním prostředí však činnost mladíka nezůstala. V lednu 2024 se ještě jako nezletilý rozhodl zapálit brněnskou synagogu na ulici Skořepka. Na pomoc si přizval mladšího kamaráda, který kvůli nízkému věku není trestně odpovědný.
„Doma vytvořili improvizované zápalné zařízení za pomoci hořlavého spreje. Na místě se pak pokusili oslepit kameru. Byli však vyrušeni a z místa utekli, takže k požáru nakonec nedošlo,“ popisuje Hrabal.
|
Jen o dva měsíce později se nyní dvacetiletý mladík pokusil se svým dalším mladším kamarádem zabít člověka. Obětí se stal šestačtyřicetiletý muž, který již delší dobu pobýval na ulici. Útočníci se s ním dali do řeči a pozvali ho na pánskou jízdu s tím, že půjdou na diskotéku. Následně ho však vylákali do odlehlého lesa na Brnem.
„Když chtěl muž odejít, obžalovaný ho povalil na zem a začal ho kopat do hlavy, trupu i zad. Rovněž jej opakovaně do hlavy udeřil pěstí. Přestal, až když muž upadl do bezvědomí. Jen shodou náhod nedošlo ke smrti napadeného,“ vylíčil Hrabal. Ze zranění se muž léčil asi tři týdny.
Zabíjet prý nechtěl
Mladík, kterému bylo v té době 17 let, popřel, že by se jednalo o pokus o vraždu. Přiznal, že zaútočil bezdůvodně, ale zabít muže prý nechtěl. „My v tom spatřujeme mírnější trestnou činnost než nalézací soud. Podle nás je to maximálně nějaké ublížení na zdraví,“ řekl obhájce Karel Schelle.
S tím však soudce nesouhlasil. „O záměru svědčí snaha muže vylákat mimo město. Dále pak části těla, kam obžalovaný útočil. Nebyl to demonstrativní úrok, záměrně se jednalo o citlivé a křehké lokality jako hlava nebo okolí očí,“ konstatoval soudce.
Kromě samotného útoku navíc trest zahrnuje i následné vydírání mužovy přítelkyně, která byla na místě s nimi. Mladík jí s nožem u krku hrozil násilím, pokud by oběti pomohla a čin oznámila.
Jiná brutalita než dřív
Stejně to vidí i žalobkyně Petra Lastovecká, který verdikt soudu považuje za správný, přestože předtím navrhovala vyšší trest. Maximální možný trest v hlavní věci byl deset let, obžalovaný se totiž některých činů dopustil jako mladistvý.
„Je důležité dát najevo, že takové jednání je nepřípustné. Považuji tuto kauzu svým způsobem za přelomovou, protože se zde odráží změna v chování mladistvých pachatelů, kteří kriminalitu páchají úplně jiným způsobem a s jinou brutalitou než dřív. Zde téměř absentuje motiv, protože pachatel se pokusu o vraždu dopustil jen tak pro legraci,“ podotkla.
|
Podle ní to mohlo souviset s neschopností odlišit realitu od virtuálního prostředí, jako jsou například počítačové hry. „Tam někoho zabijete a nic se nestane. V tomto případě ale odsouzený poznal následky,“ dodala Lastovecká.
Rozsudek zatím není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu pro odvolání. „Co se týče pokusu o vraždy, v této části se nejspíše odvolávat budeme,“ avizoval Schelle. Pokud by se tak stalo, případ se přesune k Vrchnímu soudu v Olomouci.