Učitelka bila žáka. Matka ho přišla do školy hlídat, ze třídy ji vykázali

Jak přesně se školák provinil, dosud nikdo nesdělil. Podle zjištění iDNES.cz ale byla od loňského listopadu situace ve třídě základní školy na Slovanském náměstí v Králově Poli neúnosná.

Matka žáka opakovaně napadaného učitelkou se tehdy přišla podívat na vyučování. „Došlo i k incidentu mezi maminkou, paní učitelkou a vedením školy. Maminka se chtěla zúčastnit vyučování, ale to není možné z hlediska bezpečnosti, takže byla vykázána,“ informovala starostka Králova Pole Karin Karasová (ANO) s tím, že matka žáka podala trestní oznámení na učitelku.



A stěžovala si také u České školní inspekce. Její pracovníci do školy dorazili 6. ledna. „Stížnost se týkala dlouhodobého nevhodného chování třídní učitelky k synovi stěžovatelky i dalším žákům ve třídě. Stěžovatelka dále poukazovala na skutečnost, že podněty a stížnosti od zákonných zástupců dětí vedení školy neřeší,“ poukázal náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Podle něj vedení školy o nepříznivé situaci ve třídě vědělo, přesto ji neřešilo včas a efektivně. „Inspektoři na místě zjistili, že učitelka žáka třeba bolestivě udeřila do zad nebo rozdávala pohlavky,“ dodal Andrys.

Výsledek vyšetřování předala inspekce zřizovateli školy, kterým je městská část Královo Pole, k dalšímu řízení. „Informaci o vyřízení stížnosti a opatřeních přijatých k nápravě ze strany zřizovatele jsme dosud neobdrželi. Budeme celou záležitost dále sledovat,“ sdělil Andrys.

Případem se tak nadále zabývá školská komise Králova Pole.

O tom, jaké nekázně se žák dopustil, ředitel školy mlží

O tom, jaké nekázně se páťák dopustil, ředitel školy David Jalový mlží. „K otázce, jestli měl chlapec konflikty se spolužáky, se nebudu vyjadřovat. Je to interní věc, která má nějaký průběh. My tomu rozumíme a to, myslím, stačí,“ řekl bez dalších podrobností.

K chování učitelky podotkl pouze to, že celá záležitost je z jeho pohledu vyřešena. „Škola funguje normálním životem. Ve školství je to někdy těžké, ale budeme se snažit s každým se nějak dohodnout,“ řekl.

Podle zjištění iDNES.cz se ředitel učitelky nejdříve zastával, po zjištění školní inspekce však obrátil. Kantorka však dál učí.

Když přijde matka znovu, budu volat policii, říká ředitel

Matka, která chodila do hodin, aby hlídala svého syna, podle Jalového svojí přítomností ve třídě narušovala výuku. Seděla v lavici a přestože nijak do průběhu hodiny nezasahovala, porušovala podle ředitele vnitřní řád školy.

„Jsem otevřený komunikaci s rodiči, ale nemůže být narušována výuka. Skutečně se stalo, že ve výuce maminka seděla. Přišla myslím dvakrát. Na naše upozornění, že ve výuce být nemůže, zpočátku nereagovala, nakonec ale odešla,“ popsal Jalový.

O případu ví i policie, nicméně na místě nezasahovala. „Naši kolegové z Králova Pole vědí, že ve škole k nějakému incidentu došlo, nicméně tam nezasahovali, pan ředitel to vyřešil sám,“ okomentoval případ policejní mluvčí David Chaloupka.

Na škole nezasahovali ani strážníci. Jalový však podotkl, že pokud se bude situace opakovat, bude muset policii na pomoc přivolat.

Portál iDNES.cz chtěl dát prostor k vyjádření matce žáka i dotyčné učitelce, ženy se ale nepodařilo kontaktovat.

Informace o dění ve škole vyvolala bouřlivé diskuze na sociálních sítích. Do debat se zapojil třeba místní spolek Královopolští patrioti. Diskutující poukazují na to, že zmíněný žák pochází z Blízkého východu. Podle inspekce, ředitele školy ani vedení města však jeho původ v případu nehraje roli.