Komerční využití bývalé pošty v Brně? Majitel má utrum, narazil také u soudu

Radomír Lapčík, který dům od České pošty odkoupil před pěti lety za 117 milionů korun, usiloval o to, aby mohl prvorepublikový památkově chráněný objekt od architekta Bohuslava Fuchse využít právě pro komerční byznys, jako jsou třeba obchody. Motivací je logicky snaha, aby se mu vrátily finance nejen za koupi, ale i za plánovanou náročnou rekonstrukci.
Snažil se proto podávat námitky a připomínky při tvorbě nového územního plánu Brna. Jenže nepochodil, a tak se obrátil na soud s tím, že jej stanovené podmínky výrazně omezují v jeho plánech. Předseda soudního senátu David Raus nicméně poukázal na to, že zařazení budovy mezi objekty veřejné vybavenosti bylo součástí už původního územního plánu před více než 30 lety.
|
V Brně vzkřísí slavnou budovu u nádraží. Proměnit se má i okolí plné bezdomovců
„Skutečnost, že navrhovatel koupil budovu, se kterou tehdy platný územní plán do budoucna počítal jako s objektem veřejné občanské vybavenosti, a bez přiměřených důvodů se spoléhal, že mu nový územní plán umožní její komerční využití, nepředstavuje takový výkon vlastnického práva, do něhož by územní plán mohl nepřiměřeně zasáhnout,“ stojí v rozsudku, který má MF DNES k dispozici. Jinými slovy je současná regulace podle něj v pořádku, protože jen kopíruje to, s čím se už dříve počítalo.
Lapčík argumentoval tím, že mu takové omezení využití budovy ztíží návratnost investice. Podle soudu však není menší komerční byznys vyloučený – například v přízemí, jak je typické v celém přednádražním prostoru i jinde v historickém centru města.
Hlavní využití ale musí být veřejně prospěšné. Soudce navíc podotkl, že územní plán další možnosti nijak nezužuje. „Lze si představit využití pro školství, zdravotní služby, sociální služby, péči o rodinu, kulturu či veřejnou správu,“ vyjmenoval Raus v rozhodnutí.
Je to obrovská investice do krásy, říká architekt
Podle architekta Petra Hrůši, který má na starosti plánovanou rekonstrukci bývalé pošty, je záměr v současnosti koncipovaný jako mix různých využití komerčního i nekomerčního charakteru. „Pochopitelně tam musí být i takové provozy, které vrátí majiteli vložené vysoké náklady. Je to totiž obrovská investice do krásy. Majitel chce navíc dát peníze i do kultivace veřejného prostoru v okolí,“ přibližuje Hrůša.
Zásadní otázkou je, nakolik bude která složka převažovat, aby investor splnil požadavky územního plánu. V přízemí může být být gastropodnik či kavárna, v dalších patrech pak kanceláře pro úřady nebo třeba i banku, jak zmiňoval dokument zveřejněný loni na podzim na úřední desce.
Konkrétní nájemce tento spis nezmiňoval, v případě banky se však dá předpokládat, že půjde o zmiňovanou Trinity Bank, která nyní v Brně sídlí na nároží náměstí Svobody a Kobližné ulice.
Rozhodnutí soudu bylo pro Hrůšu při dotazu redaktora MF DNES novinkou. „Cestou je změna územního plánu,“ nastínil možnost, jak nynější komplikaci vyřešit. Je však otázkou, jestli s takovým návrhem bude majitel úspěšný, když s připomínkami a námitkami opakovaně neuspěl.
Komerční plochy mohou být kdekoliv jinde, zní z magistrátu
Vedení Brna prostřednictvím mluvčího magistrátu Filipa Poňuchálka trvá na tom, že zařazení budovy do veřejné vybavenosti bylo správným krokem.
„Bývalá pošta společně s dalšími objekty leží v místech dřívějšího hradebního okruhu města, čímž tyto plochy mají zcela výjimečné postavení. V souvislosti s přesunem hlavního nádraží mají původní památkově chráněné budovy potenciál najít nové využití sloužící veřejnosti a stát se dominantami v ploše parku vzniklého po odstrojení kolejiště,“ vysvětluje Poňuchálek.
|
Slavná pošta u brněnského nádraží skončí, budova už příliš zchátrala
A na tomto postoji nehodlá současná politická reprezentace v čele Brna nic měnit. „Vkládat do tohoto území smíšené či komerční využití by bylo v konfliktu s významem daného místa bezprostředně navazujícího na městskou památkovou rezervaci, a to již ze samotného historického kontextu. Smíšené či komerční plochy se mohou nacházet kdekoliv jinde ve městě,“ sděluje mluvčí.
Firma Recollect ohledně svých plánů s bývalou poštou dlouhodobě nekomunikuje, aktuální dotazy MF DNES nechala bez odpovědi. Z vyjádření mluvčího magistrátu je jasné jen to, že na stavebním úřadě již bylo vedeno řízení o povolení záměru. „Nicméně nedávno bylo ze strany majitele požádáno o přerušení řízení,“ podotýká Poňuchálek.
Rekonstrukce a oživení chátrající budovy se tak nejspíš opět vzdálily.
|
14. listopadu 2025