Má rád rychlou jízdu. Strážníkům ulicemi Brna zběsile ujížděl patnáctiletý motorkář

  13:08,  aktualizováno  13:08
Jako splašený ujížděl motorkář ulicemi Brna před houkajícími strážníky. Riskantně kličkoval mezi auty a křižovatky projížděl na červenou, až nakonec havaroval. Strážníci neskrývali překvapení, když si mladík sundal helmu. Po zadržení vyšlo najevo, že je mu teprve patnáct let, ale už má rád rychlou jízdu.

Nebezpečná honička se odehrála v ulicích Brna 10. dubna, městská policie o ní informovala dnes. Strážníci pronásledovali motorkáře, který u autobusového nádraží Zvonařka projel zákazem vjezdu a následně začal ujíždět.

Hlídka městské policie ho vyzvala k zastavení, místo toho ale prudce zrychlil a zamířil do Plotní ulice, kam mají povolený vjezd pouze vozy hromadné dopravy. Během jízdy pak nerespektoval dopravní značení ani světelnou signalizaci a projížděl křižovatky na červenou.

„Od prvotního okamžiku jej pronásledovala první hlídka, ke které se přidaly následně dvě další autohlídky,“ uvedl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Řidič při ujíždění naboural čtyři auta, z jednoho odpadlo kolo do cesty policii

Motorkář podle něj kličkoval mezi auty i v blízkosti přechodů pro chodce a svým jednáním ohrožoval ostatní účastníky provozu. Strážníci ho pronásledovali přes Koliště až směrem k Moravskému náměstí, kde už ho sledovala tři služební vozidla.

Honička skončila v Palackého ulici. Jeden z vozů motorkáři nadjel, ten se snažil manévru vyhnout, nezvládl řízení, spadl z motorky a strážníci ho následně zadrželi.

Motorkář zběsile ujížděl hlídkám více než 15 kilometrů, zastavil ho až zátaras

Po zajištění překvapeným strážníků sdělil, že je mu teprve patnáct let.„Přiznal, že je nezletilý, nevlastní řidičský průkaz a má rád rychlou jízdu. Jeho věk do té doby neměli šanci odhadnout s ohledem na nasazenou přilbu. Unikal na motorce o kubatuře 650 ccm. Věkově by samozřejmě mohl legálně řídit maximálně skútr,“ doplnil Ghanem.

Přestože mladík tvrdil, že se mu nic nestalo, strážníci raději přivolali na místo zdravotníky a případ následně předali státní policii. „Jelikož šlo zároveň o dopravní nehodu a navíc o nezletilou osobu, další úkony provádí Policie České republiky,“ dodal mluvčí.

Autor: