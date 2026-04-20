Čtvrteční odpoledne v restauraci zpříjemňoval hrou na piano muž, který se z ničeho nic ocitl v přímém ohrožení života – postihla ho náhlá zástava oběhu.
Svědci okamžitě zavolali na linku 155. Operátor s přítomnými zahájil telefonicky asistovanou resuscitaci a současně vyslal zdravotníky. Vyrazili táborští záchranáři i lékař.
„Mezitím lidé v restauraci situaci zvládali skvěle. Operátor je po celou dobu vedl a dával jim přesné pokyny. Jeden ze svědků běžel pro automatizovaný externí defibrilátor (AED) do nedalekého centra pro darování krevní plazmy. Společně s ním na místo přiběhla také tamní lékařka,“ popsali jihočeští záchranáři na svém facebookovém profilu.
Shodou okolností se na místo dostával i lékař, který byl poblíž s rodinou a měl u sebe v autě plně vybavený zásahový batoh. Přebral resuscitaci a krátce nato přijely posádky.
Za necelých sedm minut od prvního zazvonění na tísňové lince byl pacient napojený na monitor a pokračovala rozšířená resuscitace. Po třech výbojích se spontánní oběh obnovil a pacient se vrátil do plného vědomí. Divil se, kolik je kolem něj lidí. Od náhlé zástavy oběhu uteklo přibližně 12 minut.
Pacienta následně záchranáři zajistili a transportovali do českobudějovického kardiocentra s podezřením na akutní infarkt myokardu.
„Návrat pacienta do plného vědomí po resuscitaci je vzácný. V tomto případě ale perfektně zafungoval celý řetězec přežití – od včasného rozpoznání stavu, okamžitého zahájení resuscitace svědky, přes telefonickou asistenci operátora až po rychlý zásah zdravotnických posádek,“ vyjmenovali záchranáři.