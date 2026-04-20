Vás tu je, divil se pianista. Zkolaboval při hraní, zachránili ho pohotoví svědci

  16:58,  aktualizováno  16:58
Zhruba padesátiletý muž zkolaboval minulý čtvrtek při hře na piano v jedné z táborských restaurací. Díky svědkům, kterým při resuscitaci radil po telefonu operátor, a včasnému zásahu lékařky muž přežil. S podezřením na akutní infarkt myokardu ho záchranáři transportovali do budějovické nemocnice.
Muž hrál v táborské restauraci na piano a ve vteřině se ocitl v přímém ohrožení života. Svědci okamžitě volali na linku 155. Operátor s přítomnými hosty a personálem zahájil telefonicky asistovanou resuscitaci a současně vyslal na místo posádky. | foto: ZZS JČK

Čtvrteční odpoledne v restauraci zpříjemňoval hrou na piano muž, který se z ničeho nic ocitl v přímém ohrožení života – postihla ho náhlá zástava oběhu.

Svědci okamžitě zavolali na linku 155. Operátor s přítomnými zahájil telefonicky asistovanou resuscitaci a současně vyslal zdravotníky. Vyrazili táborští záchranáři i lékař.

„Mezitím lidé v restauraci situaci zvládali skvěle. Operátor je po celou dobu vedl a dával jim přesné pokyny. Jeden ze svědků běžel pro automatizovaný externí defibrilátor (AED) do nedalekého centra pro darování krevní plazmy. Společně s ním na místo přiběhla také tamní lékařka,“ popsali jihočeští záchranáři na svém facebookovém profilu.

Shodou okolností se na místo dostával i lékař, který byl poblíž s rodinou a měl u sebe v autě plně vybavený zásahový batoh. Přebral resuscitaci a krátce nato přijely posádky.

Za necelých sedm minut od prvního zazvonění na tísňové lince byl pacient napojený na monitor a pokračovala rozšířená resuscitace. Po třech výbojích se spontánní oběh obnovil a pacient se vrátil do plného vědomí. Divil se, kolik je kolem něj lidí. Od náhlé zástavy oběhu uteklo přibližně 12 minut.

Pacienta následně záchranáři zajistili a transportovali do českobudějovického kardiocentra s podezřením na akutní infarkt myokardu.

„Návrat pacienta do plného vědomí po resuscitaci je vzácný. V tomto případě ale perfektně zafungoval celý řetězec přežití – od včasného rozpoznání stavu, okamžitého zahájení resuscitace svědky, přes telefonickou asistenci operátora až po rychlý zásah zdravotnických posádek,“ vyjmenovali záchranáři.

