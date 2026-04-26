Nneka Ede připouští možné stěhování Dynama z Českých Budějovic. Jednání o budoucnosti s městem a krajem jsou totiž napjatá a dohoda se zdá v nedohlednu.
Nigerijka v čele budějovického fotbalového klubu je otevřená další schůzce, ale uvítala by stažení výpovědi ze stadionu a odmítá nátlak na prodej Dynama. Majitelka odpovídala na otázky zaslané e-mailem.
„Když bude třeba, najdu řešení v jiném městě, na jiném stadionu, napsala.“
Město České Budějovice klubu vypovědělo nájemní smlouvu ze stadionu. Jaké máte možnosti a o jakých řešeních situace uvažujete?
Na jednání 14. dubna mi zástupci města a kraje jasně řekli, že pokud jim klub neprodám, nájem stadionu bude hned následující den ukončen. To je otevřené vydírání, výhružné chování a brutální zneužití postavení – a to nehodlám akceptovat. Takové jednání je naprosto nepřijatelné a představuje přímý útok nejen na mě jako majitelku klubu, ale také na hráče, jejich rodiny a všechny zaměstnance, kteří jsou na klubu závislí. V době, kdy bych se měla soustředit na sport, přípravu na novou sezonu a návrat do první ligy, jsem nucena bojovat o samotné přežití klubu s více než 126letou historií. To není jen tlak – to je cílené poškozování klubu. Neprojevují žádný respekt ke klubu, jeho historii ani k mládeži, kterou údajně chtějí zachraňovat. Zachraňovat před čím přesně?
Výpověď na stadion město může stáhnout, když se vrátíte k jednání. Plánujete se znovu setkat se zástupci města České Budějovice a Jihočeského kraje?
Ano, město může výpověď stáhnout a považuji to za správný krok, pokud se chceme vrátit k jednacímu stolu. Nikdy jsem se jednání s městem nevyhýbala a dobré vztahy jsem se vždy snažila udržovat, což jsem opakovaně prokázala. Vždy jsem byla připravená jednat férově a transparentně. To ale neznamená, že budu souhlasit s jednáním pod tlakem nebo za podmínek, které považuji za nepřijatelné, vyděračské či výhružné. Pokud má mít další schůzka smysl, musí být v konstruktivní a férové atmosféře, bez ultimát a hrozeb. V takovém případě jsem připravena se znovu sejít. Jinak to nikam nepovede.
Platí vaše rozhodnutí, že klub za žádných okolností neprodáte?
Ano, mé rozhodnutí platí. Klub neprodám pod tlakem ani nepřijmu vydírání, podkopávání a nepravdivá obvinění či podmínky, které považuji za nespravedlivé. Od prvního dne v Českých Budějovicích čelím neustálým útokům, zkreslování, obviněním a cíleným pokusům o vydírání. Jsem tu kvůli fotbalu a chci s Dynamem dosáhnout úspěchu, ale za těchto podmínek je téměř nemožné normálně pracovat. Do klubu jsem vstoupila s jasnou vizí a odpovědností vůči jeho historii, hráčům, zaměstnancům i fanouškům. Tak zásadní rozhodnutí, jako je prodej klubu, nelze učinit pod tlakem nebo na základě uměle vytvořené situace.
Pokud klub neprodáte, a nedohodnete se s městem, vaše investice pravděpodobně výrazně ztratí hodnotu. Nebylo by z ekonomického pohledu lepší hledat společné řešení?
Nesouhlasím s formulací otázky. Hodnota klubu není jen ekonomická – je to i jeho historie, identita a odpovědnost vůči lidem, kteří jsou s ním spojeni. Samozřejmě jsem vždy otevřená hledání řešení, ale musí být férová a nesmí být vynucená tlakem nebo hrozbami. Ekonomickou logiku nelze stavět nad základní principy férového jednání. Na každou situaci existuje řešení. Pokud bude třeba, najdu ho v jiném městě, na jiném stadionu. Když někdo vytváří situaci, která může poškodit hodnotu klubu, měl by se zamyslet, kdo za to skutečně nese odpovědnost.
Neztrácíte chuť budovat klub v místě, kde nemáte podporu od zástupců města, kraje a části fanoušků?
Motivaci neztrácím, ale je fér říct, že současná situace mě odvádí od práce. Od prvního dne čelím spíše tlaku než podpoře, což není prostředí, ve kterém lze klub budovat zdravě a udržitelně. Fotbal by měl lidi spojovat, ne rozdělovat. Realita je taková, že město přímo zakazuje sponzorům nás podporovat a spolupracovat s námi. To považuji za naprosto nepřijatelné a vážně to ohrožuje fungování i budoucnost klubu. Město zároveň opakovaně šíří nepravdivé narativy, lži a obvinění, čímž záměrně mate veřejnost a podkopává vedení klubu.
Zkuste to rozvést.
Chci také jasně říct, že jsem byla v určitém momentu přímo vydírána k tomu, abych do struktury řízení klubu zahrnula zástupce města a kraje, což je naprosto neobvyklé a nepřijatelné. Pod tímto tlakem jsem souhlasila se zařazením Jiřího Kotrby do dozorčího orgánu akademie pouze jako kontrolora finančních prostředků z kraje. To byla jeho jediná a jasně definovaná role. Tu však zneužil. Místo kontrolní funkce mě i trenéry neustále obtěžuje nevhodnými a nepodloženými e-maily, zasahuje do sportovních rozhodnutí a zároveň klub destabilizuje šířením nepravdivých informací v médiích i regionu. Takové chování považuji za naprosto nepřijatelné a škodlivé pro fungování i pověst klubu.
Zákaz trénování v areálu Složiště a ukončení nájmu stadionu nejsou běžné kroky. Jde o přímý zásah do fungování klubu a ukazuje to míru manipulace, které čelíme. Zároveň je třeba říct, že s podporou města a jasným sportovním plánem by mělo Dynamo velkou šanci na stabilitu a dobré výsledky. Bohužel s tím dnes počítat nemohu. Přišla jsem sem s cílem něco vybudovat a uspět s Dynamem. To ale vyžaduje základní respekt a férové podmínky. Pokud chybí, je legitimní se ptát, zda lze v takovém prostředí klub dál rozvíjet.
Uvedla jste, že se můžete bránit právní cestou. Co konkrétně byste napadala?
Zvažuji všechny dostupné právní kroky. Nejde jen o samotnou výpověď nájmu stadionu, ale o celý kontext a způsob, jakým situace vznikla. Pokud je klub vystavený systematickému tlaku, omezení přístupu k infrastruktuře, blokování běžného provozu a překážkám ve spolupráci se sponzory, už nejde o standardní smluvní vztah, ale o širší problém, který může mít i právní rozměr. Mým cílem není vést spory za každou cenu, ale zároveň nemohu ignorovat kroky, které mohou vážně poškodit klub i jeho budoucnost.
Jaké máte plány s mládežnickou akademií? Akademie je zapsaným spolkem, ale ovládáte ji vy. Jak ji může ohrozit současný spor?
Akademii vnímám jako důležitou součást klubu a jsem připravena ji dál rozvíjet. V posledních měsících jsem jednala s jejím ředitelem o dalším směřování a zlepšení. Připravuji konkrétní změny a investice na léto, abychom posunuli práci s mládeží na vyšší úroveň. Cílem je vytvořit podmínky, aby co nejvíce talentovaných hráčů bylo připravených na vrcholový fotbal. V akademii je nyní téměř 400 dětí a byla by velká škoda, kdyby současná situace negativně ovlivnila její fungování.
Jihočeský hejtman Martin Kuba uvedl, že jste do akademie neinvestovala žádné peníze. Jak to vidíte?
Klub už k tomu vydal oficiální stanovisko s konkrétními důkazy o investicích. Ředitel akademie Petr Benát zároveň potvrdil, že spolupráce s klubem je na nejlepší úrovni za posledních šest až sedm let. Proto je naprosto nepřijatelné a nezodpovědné, aby pan Kuba veřejně šířil nepravdivá tvrzení. Považuji to za záměrné klamání veřejnosti, které poškozuje klub i jeho pověst. V situaci, kdy existují jasná fakta, nelze taková tvrzení považovat za omyl, ale za úmyslnou dezinformaci. Je to ostudné.
Stejný den po jednání v Českých Budějovicích jste se večer sešla se zástupci fotbalového klubu v Ústí nad Labem. O čem jste jednali a jaký byl závěr schůzky?
Na tomto jednání jsem cítila podporu, za kterou jsem vděčná. Zároveň jsem byla informovaná, že nesouhlasí s přístupem města k našemu klubu. V době, kdy čelím velkému tlaku místo soustředění na sport, je důležité cítit podporu z fotbalového prostředí.
Pomohl vám vyjednavač z Ústí nad Labem?
Ano, byla mi nabídnutá určitá forma podpory v oblasti komunikace. Do detailů zacházet nebudu.
Objevují se spekulace o přesunu klubu. Jak to komentujete?
Spekulace nyní komentovat nebudu. Je ale pravda, že v současné situaci musím zvažovat všechny možnosti, které zajistí fungování klubu. Mou prioritou je stabilita a možnost normálně pracovat. Pokud to není možné v Českých Budějovicích, je logické hledat řešení jinde.
Jste připravena klub přesunout do jiného města?
Ano, tuto možnost jsem připravena zvážit. Mou odpovědností je zajistit, aby klub mohl fungovat v normálních podmínkách a měl prostor pro další rozvoj. Pokud to není možné v Českých Budějovicích, musím být připravená jednat. Není to krok, který bych chtěla udělat, ale nemohu dovolit, aby byl klub dlouhodobě paralyzovaný současnou situací.
Kvůli ztrátě licence na druhou ligu by klub případně musel opustit profesionální fotbal. Znamenalo by to velký problém pro váš projekt?
Myslíte si, že klub, který funguje stabilně, by měl vůbec řešit ztrátu licence jen proto, že je jeho majitel vystavený tlaku na prodej ve prospěch jiných a kvůli nepravdivým tvrzením o „záchraně“ klubu či akademie? Dynamo patří do první ligy, a místo toho řeším věci, které nemají se sportem nic společného.
Proč jste se rozhodla vlastnit klub v České republice?
Rozhodla jsem se vstoupit do klubu v České republice, protože jsem viděla potenciál – sportovní i organizační. Dynamo má silnou historii a tradici, na které lze stavět. Mým cílem bylo klub stabilizovat, rozvíjet ho a postupně ho vrátit tam, kam patří.
Jak vypadá vaše fotbalové portfolio? Setkala jste se s podobnými překážkami jinde?
Mé fotbalové aktivity se zaměřují na dlouhodobý rozvoj klubů a vytváření stabilního prostředí pro sportovní růst. V různých prostředích samozřejmě čelíte různým výzvám – to k tomuto odvětví patří. Situace, které čelíme zde, je však skutečně ostudná a nepřijatelná.