Brána Pusteven nabízí kouzelné výhledy. Když není mlha, je vidět i Kněhyně

Budova ukrývá Informační centrum, nabízí teplo z krbových kamen, a když mlha ustoupí, i kouzelné výhledy do údolí.

„Je odtud vidět na Čertův kopec nebo Kněhyni. Občas se mlha válí v údolí, západ slunce zase barví protější kopce do červena a je to moc pěkné,“ popisuje jeden z autorů návrhu, architekt z rožnovského ateliéru Henkai architekti Daniel Baroš.

Stavba za 24 milionů korun je v těžkém terénu, terasa vystupuje až nad sráz a vrcholky vzrostlých smrků zůstávají pod úrovní očí. O náklady se podělil Zlínský kraj, ministerstvo pro místní rozvoj a zhruba pěti miliony i obec Prostřední Bečva, na jejímž katastru Pustevny leží.

„Zvládli jsme to z rozpočtu, provozujeme parkoviště, z něhož máme nějaké zisky a chceme je vracet na kopec. Zaslouží si to,“ uvažoval starosta obce Radim Gálik.

Nosná konstrukce stavby je ze dřeva, základy tvoří beton a dřevo, částečně stojí i na pilotech. „Založená je důkladně,“ ujišťuje Baroš. Vodovod sem vedli až od chaty Libušín, technickým oříškem bylo i napojení stavby na kanalizaci.

Hlavní prostor je ze dvou stran prosklený a kromě kamen jsou v něm stolky, židle a jednoduchý pult. Toalety jsou přístupné zevnitř i zvenčí. Na sedle dlouhodobě scházely. Zázemí pro turisty začíná postupně vznikat teprve několik posledních let.

„Chceme proměnit celé sedlo, něco už je vidět, ale pořád je toho hodně,“ popisuje Gálik. Zmizely už reklamní štíty a cedule, které byly téměř na každém kroku. Prodejní stánky lemující nástup na trasu k soše Radegasta mají jednotný ráz. „Velká věc bude nahradit asfalt kamenem,“ prozradil starosta.

Sedlo Pusteven ročně láká statisíce lidí, přezdívá se mu valašský Václavák, což platí především během akcí a v létě, když je pěkné počasí. „Ale je to pravda jen od devíti do dvou. Když člověk vyjde nahoru ráno nebo později odpoledne, pořád si může užít pohodu horského střediska,“ hájí místo Gálik. „Navíc není pravda, že je to takové až v současnosti. Máme dobové fotky, návaly lidí tam bývaly třeba i v šedesátých letech,“ doplňuje.

Na sedlo vede jediná příjezdová cesta z Prostřední Bečvy. Pod vrcholem je parkoviště pro 250 aut, během akcí pak dole v obci otevírají další odstavné plochy a nahoru pak jezdí kyvadlově autobusy. Nyní navíc chystají stavbu dalšího záchytného parkoviště. Kromě toho vede nahoru několik tras pro pěší a z moravskoslezské strany lanovka.