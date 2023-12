Humpolec převezme a opraví sportoviště Jiskry. První bude sportovní hala

„Budova se kolaudovala koncem osmdesátých let. Poté se ještě dodatečně zateplila střecha, ale od té doby se tam žádná zásadní investice neuskutečnila,“ popsal Ondřej Dygrýn, předseda TJ Jiskra Humpolec.

To by se ale mělo změnit. Humpolecká radnice plánuje velkou investici, která by měla znamenat zásadní opravy, oživení sportoviště a rozšíření služeb. Přispět k tomu má převod nemovitého majetku TJ Jiskra Humpolec pod město, což umožní radnici do objektů investovat.

Humpolečtí zastupitelé souhlasili s tím, že město zdarma převezme od Nového roku budovu sportovní haly, sokolovny a také přilehlé pozemky, které k tomu náleží. Další nemovitý majetek, jako je atletický stadion a hřiště národní házené v ulici Jindráčkové, přebere od TJ Jiskra v dalších letech.

„Je to dlouhodobý proces nastartovaný už za minulého vedení,“ řekl místostarosta Pavel Hrala (Starostové a nezávislí).

Jiskra má studii, jak by areál mohl vypadat

TJ Jiskra si nechala v minulosti vypracovat studii, která nastiňuje, jak by mohl celý sportovní areál po rekonstrukci vypadat. Podle Dygrýna má celý projekt čtyři etapy.

Do první z nich se chce hned po převodu majetku pustit humpolecká radnice. „Víme, že hala potřebuje nákladnou rekonstrukci. Hlavně palubovka je v havarijním stavu. Musí se také zamezit zatékání vody, vyměnit topení a okna,“ vypočítal Hrala.

Město by chtělo získat na rekonstrukci dotaci, kterou na příští rok připravuje Kraj Vysočina. Na dotační titul Sportoviště, jenž má být určený na stavbu a rekonstrukce sportovních areálů, chce hejtmanství uvolnit 500 milionů korun. Pro Humpolec se tím otevře šance získat až 25 milionů korun.

„Pochopitelně nemáme příslib dotace, ale víme, že tam ty peníze budou. Byla by velká škoda je nevyužít. Proto jsme začali hned jednat a vyhlásili výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace na rekonstrukci sportovní haly,“ popsal místostarosta.

Žádost o dotaci musí podat i se stavebním povolením. „Trochu nás honí čas, ale věříme, že 25 milionů korun dostaneme. Bylo by to padesát procent z ceny. Dalších maximálně 25 milionů musíme dát ze svého, ale i zde se nabízí využít dotaci z Národní sportovní agentury,“ řekl k financování Hrala.

Rozšíření o přístavbu

Projekt počítá také s tím, že se sportovní hala rozšíří o zadní dvoupodlažní přístavbu k atletickému stadionu. Obnovy se dočká již zmiňovaná palubovka, střecha a topení. Vymění se okna a budova se zateplí. Zvětšit by se měla rovněž plocha pro sportovce.

Navržené jsou i mobilní tribuny pro diváky a dělení haly tak, aby se sportoviště zkapacitnilo a mohlo je v jednu chvíli využívat více oddílů. Nové zázemí dostanou také rozhodčí, trenéři a diváci.

TJ Jiskra dlouhodobě bojuje s malou kapacitou sportovišť. Halu podle Dygrýna využívají oddíly basketbalu, volejbalu, národní házené. Trénují zde atleti, moderní gymnastky, florbalisté i lukostřelci.

„Areál se využívá i k dalším jednorázovým akcím. Sportovat sem chodí všechny věkové kategorie od dětí po seniory,“ dodal Dygrýn.

Jiskra bude mít sportoviště v nájmu

„Osobně bych byl rád, kdyby se podařilo co nejdříve uskutečnit i druhou etapu rekonstrukce, která by měla rozšířit služby. Vzniknout by měly dva nové víceúčelové sály pro veřejnost, posilovna a zázemí pro sportovní gymnastiku. Dále se počítá i se zázemím pro regeneraci v podobě sauny, kryokomory, masáží a wellness,“ poznamenal Ondřej Dygrýn.

Po převodu majetku bude TJ Jiskra na sportovištích v dlouhodobém nájmu. „Je dobře, že to město převezme a bude do budov investovat. Je předběžně domluvené, že členové Jiskry budou mít přednostní právo užívání prostorů,“ uvedla zastupitelka a zároveň místopředsedkyně TJ Jiskra Humpolec Ivana Balnohová (nezávislá ČSSD).

Se změnami souhlasili i opoziční zastupitelé. „Jsem rád, že se to dotáhlo do konce,“ pravil Karel Kratochvíl (ODS).