Jak byste to chtěli? Chotěboř bude při přestavbě centra vycházet z přání občanů

  8:46,  aktualizováno  8:46
Město Chotěboř na Havlíčkobrodsku začíná s přípravou nákladné investice, která promění východní část centra města. Týkat se bude prostoru podél ulice Na Valech. Dle odhadů může obnova lokality přijít na více než sto milionů korun. Do přípravy se mohou zapojit i samotní občané a mnohé úpravy architektům navrhnout.

„Občané, kteří v lokalitě bydlí a žijí, by měli mít právo říct, jak by měl prostor vypadat. Oni nejlépe znají jeho každodenní fungování, vědí, kde chybí parkovací místa, kde lavičky a koše nebo kde se špatně zajíždí do dvora,“ vysvětluje chotěbořský starosta Ondřej Kozub (ODS).

Proto radnice dala občanům prostor k vyjádření. Své názory mohou prezentovat pomocí ankety na webových stránkách města i v radničních novinách. Tu je třeba vyplnit a do konce měsíce května doručit na městský úřad. A to buď elektronicky, případně osobně na podatelnu, do poštovní schránky nebo přímo na oddělení investic.

Ulice Na Valech patří v Chotěboři k těm delším. Zároveň v různých úsecích plní jinou funkci. Třeba v jižní části u střední školy je prioritní parkování.
Ulice Na Valech patří v Chotěboři k těm delším. Zároveň v různých úsecích plní jinou funkci. Cílem radnice je její podobu trochu sjednotit, ulici zpřehlednit a také vyjít vstříc potřebám lidí, kteří v ní bydlí.
„V minulosti už jsme u projektů, které se týkaly úpravy konkrétní lokality, postupovali podobně. Osvědčilo se to. Proto jsme i nyní šli stejnou cestou,“ vysvětluje starosta. S pomocí občanů se nový vzhled podařilo už třeba vtisknout oblasti u kostela.

„Je nám jasné, že reakcí nebude přehršel a že na podobné výzvy reagují spíše starší lidé a důchodci. I proto jsme volili relativně jednodušší způsob vyplnění dotazníku, nikoliv interaktivní anketu na webu,“ dodal Ondřej Kozub.

Základní věci, pocity i vlastní nápady

„V rámci předprojektové přípravy sesbíráme vyplněné dotazníky a předáme je projektantovi pro vypracování potřebné projektové dokumentace,“ popisují následný proces autoři dotazníku na webových stránkách města s tím, že vyplnění ankety bude občany stát pět až sedm minut času.

„Nemůžeme bohužel zaručit, že veškeré podněty budou zapracovány, neboť jsme omezováni legislativou a technickými normami,“ upozorňují na drobný zádrhel.

V dotazníku se radnice nejprve ptá na základní věci. Tedy zda lidé v dotčené lokalitě trvale žijí, jakým způsobem a jak často ji využívají. Teprve pak se otázky dostanou k jejich pocitům z dopravní situace, možností parkování a vybavenosti prostoru. Nakonec se autoři tážou, co by podle obyvatel mělo být prioritou rekonstrukce. Prostor respondenti dostanou i na vlastní návrhy a nápady.

„Je to poměrně rozsáhlý prostor, kde žije spousta lidí, sídlí množství firem. Každý má nějaké preference, nějaká očekávání. Chtěli bychom to pak sjednotit a celé lokalitě vtisknout jednotnou podobu,“ zmínil starosta Kozub.

Každá část ulice plní jiné potřeby

Ulice Na Valech patří v devítitisícové Chotěboři v těm delším. Měří zhruba půl kilometru. Vede severojižním směrem souběžně s náměstím T. G. Masaryka. Tvoří východní okraj centra města, je na přechodu mezi městskou památkovou zónou a sídlištěm s množstvím bytovek.

Každá její část má jiné potřeby. Na jižním okraji stojí střední škola technicko-ekonomická a podél ní je potřebné parkoviště. Následuje zástavba se staršími bytovkami, jež se směrem k severu mění v klasické paneláky. Součástí úpravy budou i všechny navazující ulice k náměstí a průchody mezi historickými domy.

Už z toho je patrné, že nepůjde o investici malou a jednoduchou. „Dnešní odhady hovoří o nákladech za minimálně sto milionů korun. Ale než k samotné realizaci dojde, můžeme být cenově úplně jinde. Každý rok se ceny zvedají až o dvacet procent,“ podotkl Kozub.

Úpravy po etapách, aby ulice zůstala přístupná

Než k samotné revitalizaci dojde, uplyne totiž ještě několik let. Jen práce architekta a nakreslení jeho představy o proměně lokality zabere podle starosty přibližně rok. A ještě daleko více času může trvat, než město zajistí financování tak nákladného díla. Určitě se bude chtít poohlédnout i po případných dotačních titulech.

Stavební práce jsou pak otázkou dalších let. „Určitě bychom je chtěli dělat postupně, po etapách. Jednak kvůli nákladům, ale hlavně i kvůli tomu, abychom lokalitu ponechali vždy alespoň částečně přístupnou. Pořád jde o oblast, kde žijí lidé a mají své potřeby - bez ohledu na to, jestli se kolem jejich domů staví, či nikoliv,“ dodal Ondřej Kozub.

Revitalizace prostoru podél ulice Na Valech tak bude jedním z hlavních úkolů pro nové zastupitelstvo, jež vzejde z podzimních komunálních voleb.

