Policisté hledali v jihlavské škole bombu, výhrůžka přišla e-mailem

  15:12,  aktualizováno  15:45
Policie zasahovala v prostorách Základní školy Křížová v Jihlavě. Reagovala tím na oznámení o uložení nástražného zařízení. Výhrůžka o umístění bomby přišla do školy v pondělí odpoledne e-mailem. Policie z budovy evakuovala 64 lidí, uzavřela i chodník. Žádná bomba se ve škole nenašla.

„Oznámení na linku 158 učinila ve 14:15 hodin pracovnice vedení školy, která si přečetla e-mail doručený do školy a obsahující výhrůžku umístění nástražného výbušného zařízení,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Od té doby ve škole zasahoval vyšší počet policistů a hlídek strážníků městské policie včetně psovoda. „Z budovy jsme evakuovali 64 osob,“ doplnila Čírtková. Žádné nástražné výbušné zařízení policisté neobjevili.

Policisté v pondělí odpoledne zasahovali v Základní škole Křížová v Jihlavě. Anonym oznámil uložení bomby. Žádná se nenašla. (16. února 2026)
5 fotografií

Zásah trval zhruba hodinu. Podle reportérky iDNES.cz o půl čtvrté už policejní hlídky od školy odjížděly. „Ani děti tu žádné nejsou, nejspíš už všechny odešly domů,“ přiblížila.

„Prohlídka prostor školy na ulici Křížová v Jihlavě skončila s negativním výsledkem. Děti se vrátily v 15:20 zpět dovnitř budovy,“ konstatovala po skončení zásahu policejní mluvčí. Případem se nadále zabývají jihlavští kriminalisté.

V případě Základní školy Křížová to není poprvé, co anonym údajné umístění výbušného zařízení nahlásil. Naposledy se tak stalo na podzim, v pátek 3. října. Bylo to zrovna v den, kdy se ve škole měla odpoledne otevřít volební místnost. Tehdy se jednalo o druhou výhrůžku během jediného týdne. Ředitelka školy nechala budovu evakuovat, policisté ale žádné nástražné zařízení nenašli.

„Loňské dva případy, kdy stejná škola čelila výhrůžkam, se prozatím nepodařilo objasnit a po pachateli policisté stále pátrají. V tuto chvíli nelze spekulovat, zda by se mohlo opět jednat o stejného pachatele,“ vzkázala Dana Čírtková.

Základní škola Křížová je umístěna v samém centru Jihlavy. Navštěvuje ji přibližně 390 dětí. Škola zajišťuje i chod družiny a školní jídelny.

