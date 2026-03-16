„Prostor před hlavním nádražím je pro nás velmi důležitý, je to také jedna ze vstupních bran do města. Denně tudy projdou tisíce lidí, a proto jsme nechali zpracovat podrobný manuál, který jasně popisuje, co je potřeba udělat hned a co je možné připravovat postupně. Naším cílem je vrátit přednádraží důstojný vzhled a zároveň zajistit, aby dobře fungovalo jako přestupní uzel,“ vysvětlil náměstek primátora pro rozvoj města a IT Ondřej Smíšek (Náš Děčín).
Začne se s pracemi, které je možné provést rychle a bez rozsáhlé projektové dokumentace. Oprav se dočká rozpadající se dlažba, odstraní se nevyužité sloupky a květináče, sjednotí se mobiliář a omezí se takzvaný vizuální smog. Doplní se také chybějící platany.
Součástí prvních kroků bude i výměna veřejného osvětlení za úspornější a estetičtější typ. Kašna zůstane zachována, v plánu je i vyčlenit zde prostor pro případné předzahrádky.
„Zároveň pracujeme i na dlouhodobější vizi, která má přinést moderní, přehledný a klimaticky odolný veřejný prostor. Chceme, aby se lidé při příchodu do Děčína cítili příjemně a bezpečně. Přednádraží má potenciál stát se skutečným městským prostorem, nejen tranzitní plochou. A právě k tomu směřujeme,“ řekl Houser.
V delším časovém horizontu se počítá s většími zásahy, například s odstraněním schodů, úpravou stromových míst, s doplněním systému pro hospodaření s dešťovou vodou, odstraněním či náhradou stánků s občerstvením nebo novými trvalkovými záhony.
Město zároveň připravuje i zcela novou koncepci prostoru před hlavním nádražím.
„Zadání pro komplexní úpravy vznikne na podkladu urbanistické studie Re:architektů. Ta prověří různé varianty budoucí podoby prostoru tak, aby odpovídal současným potřebám města, moderním trendům v dopravě i klimatickým výzvám a reagoval na zpracovanou studii ČVUT, která řeší dopravní problematiku prostoru. Ideální podobu přednádraží vycházející ze zpracovaného zadání pak ukáže architektonická soutěž,“ přiblížil mluvčí města Luděk Stínil.