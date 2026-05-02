Naštěstí nefouká. Lidé se děsí opakování roku 2022, říká o požáru lesa starosta

  20:08,  aktualizováno  20:08
Při telefonátu stojí na dvorku svého domu a dívá se směrem, kde hasiči bojují s dalším velkým požárem na území národního parku České Švýcarsko. „Dým pořád stoupá, ale naštěstí nefouká. K panice, myslím, opravdu není důvod,“ říká Marek Kny, starosta Jetřichovic na Děčínsku, na jejichž katastru oheň vzplál. Zároveň připouští, že místní mají z podobných událostí velké obavy. Rok 2022 nejde zapomenout.

Jste teď s hasiči v kontaktu?
Sám od sebe je nemíním otravovat. Oni moc dobře vědí, co mají dělat. Na ty kluky se dá stoprocentně spolehnout. Zatím se dívám tím směrem od sebe ze dvora. Z místa pořád stoupá dým, ale je super, že nefouká. Ten terén je hodně složitý, ale myslím, že není důvod k panice. S hasiči jsem domluvený, že mi zavolají, jakmile se situace začne zhoršovat. Jinak ne. A já, jak jsem řekl, je chci nechat pracovat. Nehodlám je obtěžovat nějakými svými dotazy.

Zvláštní stupeň poplachu, bezletová zóna. V Českém Švýcarsku hoří sto hektarů

Jak jste se o požáru dozvěděl?
Někdy po obědě mě informovali kluci, co pracují u nás na úřadě a zároveň působí jako dobrovolní hasiči ve Hřensku. Oni mi vždycky dají vědět, když se něco děje. A pak už jsme slyšeli jedno houkání za druhým.

Když to slyšíte, předpokládám, že se vám hned vybaví události z roku 2022, kdy v Českém Švýcarsku hasiči bojovali s obrovským požárem tři týdny.
No ježíš. A takhle to tady má každý. My tady z toho máme všichni strach. V těch lidech to prostě pořád je. Zahoukají hasiči a hned jsou vyplašení. Okamžitě mi chodí spousta zpráv a pořád zvoní telefon, protože všechny samozřejmě zajímá, co se děje.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Po těch zkušenostech z roku 2022 není divu.
Schválně se podívejte, kolik požárů je v Krkonoších nebo na Šumavě. Nejvíc jich je snad tady. A proč? Kdybyste se na všechna ta místa vypravila a porovnala je… U nás v lesích se válí hromady kubíků suchého dřeva. K tomu si samozřejmě přidejte lidský faktor.

Lidi jsou nezodpovědní, bezohlední. Odhodí nedopalek, udělají ohniště… A navíc počasí. Strašně dlouho nepršelo. Zem je vyprahlá. Je to jedno s druhým a je jen otázka času, než se tohle sejde dohromady a zase začne hořet. To se pak opravdu není možné nikomu divit, že se děsí, aby se neopakoval rok 2022. Lidi se bojí, aby znovu nepřišel obrovský oheň a nedotkl se jejich bytí.

V pásu napříč Českem hrozí kvůli suchu vznik požárů, varují meteorologové

Provozujete penzion. Pozorujete i v tomto ohledu dozvuky roku 2022?
Jednoznačně. Penzion provozujeme s manželkou patnáct let a návštěvnost jde dolů. Je za tím několik faktorů, například zákazy na území parku plynoucí z minulého požáru.

K požáru z roku 2022 se navíc váže i kauza, ve které stojíte před soudem (podle obžaloby Kny v souvislosti s požárem zneužil peníze při výstavbě cesty v obci, pozn. red.).
Hlavní líčení už se naštěstí chýlí ke konci. Naposledy vyslechli asi dvanáct svědků a všichni potvrdili, co já říkám od začátku. Žádný dotační podvod se nekoná. Novináři celou tu věc poněkud nafukují. Věřím, že to dopadne dobře, že zvítězí zdravý rozum.

Jetřichovice

Jetřichovice

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Autor: