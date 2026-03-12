Ústí mění stoletý park v centru. Zmizí schovky pro bezdomovce, přibudou hřiště

V centru Ústí nad Labem začala obnova více než sto let starých Mánesových sadů. Rozsáhlý park mezi ulicemi Moskevská a Klíšská je momentálně obehnaný zelenou sítí a nepřístupný. Lidé se sem mají znovu podívat až na konci roku, kdy by mělo být hotovo. Oddechová zóna dostane zcela novou tvář – kromě zeleně bude také nová síť cest, dětské hřiště či mobiliář.

Revitalizace začala kácením a prořezem dřevin, odstraněním malých staveb a prvků technického vybavení, následně se začne se zemními pracemi.

„Z parku zmizí okružní asfaltový okruh, lanová pyramida a starý mobiliář. Nahradí je nové široké a bezbariérové cesty doplněné o moderní chytré veřejné osvětlení. U severovýchodního vchodu bude vybudováno nové sociální zázemí s veřejnými WC, přístřeškem pro údržbu a pítkem,“ uvedl tiskový referent ústecké radnice Marek Lukinič.

Centrální část parku nabídne podle Lukiniče prostor pro posezení a navazující dětské hřiště. V západní části vznikne oplocená psí louka pro volné venčení.

„Severní část bude věnována sportu – návštěvníci se mohou těšit na hřiště pro fotbálek a basketbal, cvičební prvky pro workout a také na hřiště určené pro parkour,“ dodal Lukinič.

V celém rozlehlém prostoru se rovněž počítá s novým městským mobiliářem, jako jsou lavičky, odpadkové koše a koše na psí exkrementy, a s obnovou zeleně. Staré stromy nahradí nová výsadba a prořezáním už prošla některá hustěji zarostlá zákoutí, která lákají bezdomovce a narkomany. Z veřejného parku by se díky tomu mělo stát bezpečnější místo vhodné pro oddech zejména pro lidi, kteří žijí poblíž.

Náklady jsou vyčísleny na více než 41 milionů korun, s jejich uhrazením pomůže ústecké radnici dotace ve výši 30 milionů korun.

„Revitalizace Mánesových sadů přinese nové možnosti pro odpočinek, sport i společenská setkání a vrátí parku jeho významné místo v životě Ústí nad Labem,“ nastínil Lukinič.

Park je ve městě více než sto let. Vznikne tu i pomník malíře Ernsta Gustava Doerella. Narodil se v roce 1832 v saském Freibergu, velká část jeho uměleckého života však byla spjata s Ústím nad Labem. Žil zde od roku 1859 až do své smrti v roce 1877.

