Vyřazené autobusy z pražských ulic míří na Ukrajinu, pomohou ve dvou městech

  10:30,  aktualizováno  10:30
Hlavní město Praha spolu s Dopravním podnikem (DPP) darovalo ukrajinským městům Boroďanka a Chmelnický osm vyřazených, ale provozuschopných autobusů. Ty v následujících dnech zamíří na Ukrajinu, kde pomohou zajistit nejen veřejnou dopravu, ale i při transportu materiálu v oblastech postižených ruskou agresí. Pomoc zajišťuje nezisková organizace Člověk v tísni.
Praha darovala ukrajinským městům Boroďanka a Chmelnický osm vyřazených, ale provozuschopných autobusů, které zamíří sloužit do tamní veřejné dopravy. (29. dubna 2026) | foto: Václav Holič

„Praha od prvních dnů ruské invaze stojí na straně Ukrajiny a v této podpoře budeme pokračovat. Darování osmi autobusů městům Boroďanka a Chmelnický je dalším konkrétním krokem, který může pomoci lidem v jejich každodenním životě i při obnově měst zasažených válkou. Nejde o symbolické gesto, ale o praktickou pomoc.“ uvedl pražský primátor Bohuslav Svoboda.

Autobusy byly vyrobeny v roce 2011 a dopravní podnik je využíval do letošního ledna a února, kdy je v souladu se Standardy kvality PID musel kvůli dosažení stáří 15 let postupně odstavit a vyřadit.

I přesto zůstávají plně funkční a v dobrém technickém stavu. Po převzetí se autobusy vydají na cestu po vlastní ose s ukrajinskými řidiči.

Podle náměstka primátora pro dopravu Jaroslava Beránka mají vozy na Ukrajině své opodstatnění.

„I když tato vozidla v pražském provozu končí, jsou stále plně funkční a v dobrém technickém stavu. Tam, kde ruská agrese cíleně ničí civilní infrastrukturu, budou tyto vozy odvádět neocenitelnou práci při zajišťování základní mobility tamních obyvatel,“ řekl.

Se žádostí o poskytnutí pomoci se na primátora hlavního města obrátili starostové měst Boroďanka a Chmelnický. Na organizaci daru se podílí Člověk v tísni, který pomáhal s administrativou i monitoringem situace.

Pomoc podle zástupců Prahy však nekončí jen u autobusů.

„S vedením Chmelnického jsme v neustálém kontaktu a reagujeme na jejich aktuální potřeby. Jen v posledních měsících jsme do města odeslali například výkonné elektrocentrály pro zajištění chodu škol a nemocnic a pravidelně posíláme finanční dary na nákup potravin a léků prostřednictvím místních neziskových organizací,“ uvedl starosta Prahy 6 Jakub Stárek.

Praha a dopravní podnik pomáhají ukrajinským městům dlouhodobě. Od začátku ruské invaze darovaly dohromady už 84 vyřazených vozidel, včetně tramvají, autobusů a trolejových věží. Aktuální dar je letos prvním, který na Ukrajinu směřuje.

