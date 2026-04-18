Nemoc, násilí, ztráta práce. Samoživitelky bez peněz končí v azylových domech

  15:00,  aktualizováno  15:00
Byla noc, když Jana balila poslední věci do dvou tašek. Její osmiletá dcera už spala, netušila, že je to její poslední noc doma. Nájem nezaplatily třetí měsíc po sobě. Jana přišla o práci, nemoc jí znemožnila nastoupit jinam a rodina, která by pomohla, nebyla. Když zazvonil majitel bytu s výpovědí, bylo rozhodnuto. Azylový dům sice původně v plánu nebyl, ale jiné východisko se nenaskytlo. Podobné příběhy slýchají sociální pracovníci téměř denně.

Nejčastější příčina, proč ženy vyhledají azylový dům, se nedá určit. „Ty situace jsou velmi rozmanité, ale jedno mají společné – jsou velmi složité, psychicky náročné a vždy spojené s nedostatkem finančních prostředků,“ nastiňuje situaci vedoucí azylového domu Centra sociálních služeb Lada Kellnerová.

Za každým příchodem podle ní stojí jiný důvod: ztráta práce, nemoc, rozpad vztahu, domácí násilí nebo prostý fakt, že samoživitelka s dětmi nedosáhne na nájem. Finance jsou však dle Kellnerové největší problém.

Na chvíli se zastavit

Azylové domy se tak stávají nejen střechou nad hlavou, ale i bezpečným místem, kde se ženy mohou na chvíli zastavit, vydechnout a nechat si pomoct.

„Ženy si zde mohou odpočinout, zorientovat se ve své situaci a s podporou sociálních pracovníků hledat cestu k samostatnému životu,“ doplňuje za Diakonii Praha vedoucí služby v azylovém domě Daniel Ornst.

Pobyt má ale jasně daný rámec. Podle zákona trvá zpravidla maximálně jeden rok a většina klientek tuto dobu skutečně využije. Během ní se snaží stabilizovat svůj život – najít práci, vyřešit dluhy, podat žádosti o bydlení. Ne vždy se to ale podaří hned.

To byl i případ i klientky se dvěma dětmi, která před příchodem do azylového domu žila roky na ubytovně.

„Chtěla dětem zajistit bezpečí a klid,“ popisují pracovníci. V azylovém domě našla nejen zázemí, ale i motivaci ke změně. Postupně si našla práci, upravila rodinné vztahy a podala žádost o obecní byt. Po dvou letech se jí podařilo získat stabilní bydlení.

Azylové domy

  • Azylové domy nabízejí dočasné ubytování rodičům s dětmi, kteří se ocitli v náročné životní situaci.
  • Mimo ubytování poskytují azylové domy i sociální podporu – pomoc s hledáním práce, hospodařením či propojení s institucemi.
  • Cílem není jen překlenout krizové období, ale pomoci zajistit samostatnost a možnost vést plnohodnotný život následně i mimo azylový dům.
  • Maximální délka pobytu v azylovém domě je v Česku ze zákona jeden rok.
  • 224 tisíc samoživitelů a samoživitelek je nyní v České republice – to je 4,9 % domácností v ČR.
  • Počet pražských samoživitelů a samoživitelek je 27 tisíc – 4,3 % pražských domácností.
  • Ke konci roku 2024 žilo v azylových domech v České republice přes pět tisíc lidí.

Jiný příběh patří devětadvacetileté matce, která se rozhodla změnit svůj život během těhotenství. Přestala užívat návykové látky a s podporou azylového domu začala budovat nový začátek.

Docházela do poradny, pečovala o syna a postupně si zajistila práci i bydlení. Klíčová byla kombinace bezpečného prostředí a dlouhodobé podpory.

Právě „cesta ven“ bývá nejtěžší. Nedostatek peněz je jen jedna část problému. „I když má klientka dostatek prostředků na kauci nebo nájem, naráží na odmítnutí – kvůli dětem, kvůli tomu, že je samoživitelka, někdy i z rasových důvodů,“ upozorňuje Kellnerová.

Podobnou zkušenost potvrzuje i Diakonie: vysoké nájmy, kauce ve výši několika měsíčních plateb a požadavky na stabilní příjem tvoří bariéru, kterou mnoho žen nepřekoná.

Kapacity nestačí

Do toho vstupuje širší realita trhu s bydlením. Ceny nájmů rostou a s nimi i počet lidí, pro které je běžné bydlení nedostupné. Azylové domy tak čelí trvalému tlaku na kapacity. Podle údajů Českého statistického úřadu je v České republice samoživitelek a samoživitelů (tzv. neúplných rodin, pozn. red.) přes 224 tisíc. Jen například v Praze je to přes 27 tisíc.

„Na naše zařízení se obracejí ženy v bytové krizi několikrát do týdne a nejsme schopni všem vyhovět,“ říká Kellnerová. V Praze jsou kapacity dlouhodobě naplněné a zájem neklesá. „Když zavoláte do jakéhokoliv azylového domu v Praze, šance, že vás přijmou hned, je minimální. Kapacity jsou na tom opravdu špatně,“ říká Ornst.

Zároveň dodává, že momentální pořadník na pokoj je až 16 lidí. „Samozřejmě se snažíme situaci hodnotit a dát prioritu klientkám podle toho, v jaké jsou situaci, kolik mají dětí, jakou mají kolem sebe sociální síť, ale bohužel není v našich kapacitách vyhovět všem,“ dodává Ornst.

Jednou z klientek je i paní Anna se třemi dětmi. Sdílí s nimi jeden pokoj a snaží se najít práci, kterou by zvládla skloubit s péčí o rodinu.

„Jsme tady jako jedna rodina. Navzájem si pomáháme, podpoříme se i psychicky,“ říká. Právě tato neformální solidarita bývá často stejně důležitá jako samotná služba.

Azylové domy pomáhají s hledáním práce, hospodařením, řešením dluhů i podporou dětí ve škole. Někdy dokážou zprostředkovat i konkrétní pomoc – například příspěvek na kauci, který může rozhodnout o tom, zda rodina získá vlastní bydlení.

Autor: