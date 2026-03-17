Řidič u Předboje nedaleko Prahy narazil do stromu, nehodu nepřežil

  18:58
Na silnici mezi obcemi Bašť a Předboj na Praze-východ došlo v úterý odpoledne k tragické dopravní nehodě. Řidič osobního auta narazil do stromu a na místě podlehl svým zraněním.

„V 17:32 na silnici mezi obcemi Bašť a Předboj naboural řidič osobního auta do stromu, střet muž nepřežil. V současné době stále zasahují na místě všechny složky.

Kriminalisté nařídili u řidiče, který cestoval v autě sám, soudní pitvu,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.

Okolnosti nehody a totožnost řidiče policie vyšetřuje. Komunikace je v místě neštěstí průjezdná.

