„Rychlejší reakce na dopravní nehody, trestnou činnost i mimořádné události přímo zvyšuje bezpečnost obyvatel i návštěvníků Prahy,“ uvedl pražský primátor Bohuslav Svoboda.
Podle testovacích jízd jsou motocykly na místě události o zhruba čtyři minuty rychleji než policejní auta Škoda Kodiaq.
„Zrychlený dojezd motohlídky je velmi zásadní údaj, například pro poskytnutí první pomoci při zástavě krevního oběhu, kdy s každou minutou klesá šance na záchranu pacienta o deset procent. Uvedený dojezdový čas motohlídky by byl zcela zásadní v případě události aktivního střelce, kdy každou vteřinou klesá šance na přežití zasažených osob. Tento parametr využití motocyklu pro potřeby policie je zvláště významný v podmínkách hl. m. Prahy s jejím intenzivním dopravním zatížením, které má stoupající trend,“ stojí v materiálu, který radní schvalovali.
|
Pražští policisté dostali nové motorky BMW. Projedou i tam, kde auta ne
Motocykly budou mít kompletní vybavení, jako je navigace, kamery a další speciální prvky. Celkem bude pořízeno sedm speciálních motocyklů.
V pilotním projektu hlídky za dva měsíce najezdily s motocykly osm tisíc kilometrů. Absolvovaly 70 výjezdů, pomohly zadržet devět pachatelů bezprostředně po spáchání trestného činu.
Celkem desetkrát policisté poskytli první pomoc, ve dvanácti případech vypátrali osoby v celostátním pátrání a našli osm ztracených aut. Na cestovních endurech značky BMW se střídalo devět řidičů.
|
16. června 2025