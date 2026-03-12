Hlídku psovodů, která kontrolovala v úterý po 22. hodině okolí letiště, zaujala vyšlapaná cestička vedoucí do křoví. V lokalitě našli odložené dětské předměty a kočárek. Po chvíli pátrání objevili také stan s ohništěm, ve kterém byli dva dospělí partneři a dvě děti ve věku šest a osm let.
„Osmatřicetiletý muž měl ve stanu žít dva roky, třiapadesátiletá žena, která byla matkou obou dětí, nejprve tvrdila, že tam s nimi chodí jen občas přespat. Po dalších dotazech strážníků na adresu bydliště se však přiznala, že v těchto podmínkách žijí trvale,“ uvedla mluvčí pražských strážníků Jiřina Ernestová. Podle dosud zjištěných informací tomu tak bylo přes rok.
Navíc vyšlo najevo, že děti jsou zcela odříznuty od běžného systému péče. Matka přiznala, že s nimi nebyla delší dobu u dětského lékaře a obě děti nenavštěvují žádné vzdělávací zařízení.
Vzhledem k chladnému počasí a nevyhovujícím hygienickým podmínkám přivolali strážníci na místo státní policii a pracovnice Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).
„Děti byly převezeny na vyšetření do nemocnice a následně po rozhodnutí orgánu sociálněprávní ochrany dítěte byly předány do náhradní péče,“ sdělila pro iDNES.cz policejní mluvčí Eva Kropáčová.
Policisté v případu zahájili úkony trestního řízení pro podezření z ohrožování výchovy dítěte. Matce hrozí až pět let ve vězení.