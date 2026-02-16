Do věznic posílal dopisy napuštěné drogami. Teď tam dealer může sám skončit

Osmatřicetiletý Jan Šnajdauf není žádný svatoušek. V trestním rejstříku má už deset záznamů, z toho tři zahraniční. Teď by mu tam mohl přibýt další. Před soudem stojí kvůli vězeňskému „byznysu“, který rozjel před dvěma lety.
|
Dealer posílal vězňům milostné dopisy napuštěné drogou, papíry máčel v pekáči
Aktuálně nezaměstnaný muž si začal v roce 2024 přivydělávat tím, že odsouzencům posílal neobvyklé dopisy. Byly v nich vložené papíry, které podle policie předtím namáčel v roztoku syntetických látek na bázi marihuany a pak nechal usušit.
Šnajdauf uvedl, že látky objednával v zahraničí a ověřoval si, že nejsou zakázané. Expertiza však v zajištěných dopisech odhalila i nelegální psychotropní kanabinoid. Muž tvrdí, že o tom nevěděl.
Policie o dopisech napuštěných drogami:
„Vězni poté list dopisového papíru rozstříhali na malé čtverečky, které prodávali spoluvězňům a mnozí si tak „vydělávali“ daleko větší peníze, než kvůli kterým skončili za mřížemi. Později se ukázalo, že byla poptávka tak velká, že obviněný začal namáčet i samotné obálky a tím se celé množství dodaných drog znásobilo. Odsouzení si zakoupený čtvereček zabalili do cigarety, kdy po vykouření byli kolikrát silně ovlivněni i dva dny. Kriminalisté po tomto zjištění navázali spolupráci s vězeňskou službou a většinu zásilek se jim podařilo zadržet. Po následném odborném zkoumání se ukázalo, že jde o úplně nové syntetické drogy a některé z nich jsou čerstvě zařazeny na seznam zakázaných látek.“
Richard Hrdina, mluvčí pražské policie
„Za začátku jsem prodával (formát papíru) A4 za 20 tisíc korun. Vězni mě kontaktovali telefonicky, asi si nějak předali číslo. Dělal jsem to zhruba tři čtvrtě roku. Někdy to byl jeden, dva dopisy měsíčně, jindy jich bylo třeba deset,“ řekl v jednací síni dealer. Celkový výdělek odhadl na půl milionu korun.
Do rozesílání fiktivních „milostných“ dopisů vězňům později zapojil svoji známou. Žena se z pondělní účasti u soudu omluvila ze zdravotních důvodů.
Dříve se doznala, trvá však na tom, že ji Šnajdauf ujistil, že nedělají nic nezákonného. Muž její slova potvrdil.
Doplnil, že ženě dal za pomoc nějaké peníze, odmítl však, že byli domluveni na paušálu – tedy, že bude žena dostávat například deset procent z vydělané částky. Pro stíhanou pomocnici žádá státní zástupce podmíněný trest.
Pěstírna řízená umělou inteligencí
V případě Šnajdaufa je obžaloba obsáhlejší, část skutků však muž popírá – například pouliční prodej pervitinu. Nesouhlasí také s tím, že je vlastníkem sáčků s velkým množstvím tablet efedrinu, které policie našla při domovní prohlídce. Prý si je u něj nechal jeho známý, kterému poskytl dočasné ubytování a který se pak ze dne na den odstěhoval. Obhajoba chce tohoto člověka předvolat a vyslechnout.
Advokát také žádá daktyloskopický posudek, který má potvrdit, že se Šnajdauf sáčků s efedrinem nikdy nedotkl. Podle státního zástupce to zřejmě nepůjde, protože důkaz po jeho nálezu ohmatali další lidé.
Policie dříve uvedla, že při zátahu na dealera objevila moderně vybavenou pěstírnu marihuany připravenou k uvedení do provozu. O jednotlivé rostliny tam měla pečovat umělá inteligence.
„Sama vyhodnocovala, co která rostlina potřebuje, a podle toho jim sama namíchala hnojivo, zalévala je a nebo měnila intenzitu osvětlení. V jejím spuštění do ostrého provozu zabránili kriminalisté, kteří ji těsně před dokončením celou rozebrali a zajistili,“ uvedl loni pražský policejní mluvčí Richard Hrdina.
|
Stačí pár drobků a zemřete skoro hned. Expert varuje před novými drogami
Na nelegálním pěstování konopí se podle policistů Šnajdauf podílel se svým známým, který se k trestné činnosti doznal. Soudce v jeho případě stíhání podmíněně zastavil – za podmínky, že muž uhradí na soudní konto pro oběti trestných činů 70 tisíc korun. Zároveň mu stanovil dvouletou zkušební dobu. Rozhodnutí je pravomocné.
V případě Šnajdaufa a jeho pomocnice má soud pokračovat v březnu. Dealerův obhájce zkoušel ještě před začátkem hlavního líčení vyjednat na chodbě se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Žalobce však odmítá akceptovat nižší trest než 3,5 roku za mřížemi, zřejmě proto k domluvě nedošlo.
|
21. března 2025