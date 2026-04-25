Mladík se zřítil z Branických skal, záchranáři mu už nedokázali pomoct

  11:54
Z Branických skal se v sobotu dopoledne zřítil mladý muž, pád nepřežil. K místu vyjely všechny složky Integrovaného záchranného systému. Policisté vyloučili cizí zavinění, případ vyšetřují.

Událost se stala kolem půl desáté dopoledne. „Z Branické skály došlo k pádu muže, který následkem toho pádu utrpěl náhlou zástavu oběhu, ze stran posádek byla zahájena resuscitace,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs.

U pádu muže z Branických skal zasahují složky IZS. (25. dubna 2026)
Dodal, že resuscitace byla neúspěšná a záchranáři konstatovali smrt.

Jak redakci sdělil mluvčí pražské policie Jan Rybanský, policisté okolnosti pádu vyšetřují. „Vyloučili jsme cizí zavinění,“ sdělil mluvčí s tím, že se jednalo o mladistvého muže.

Branické skály, Praha 4 – Braník

