Za devět let by mohla velká část aut minout většinu obcí z Plzně až do Bavorska

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pracuje na čtyřech velkých projektech o celkové délce 32 kilometrů. V součtu je to asi polovina současné trasy. Pokud se nic nezmění, auta by po dokončení obchvatů brzdil jen průjezd Folmavou, Březím, Křenovy a kruhové objezdy u Meclova a Draženova.

Nejdál ze všech je aktuálně příprava obchvatu Babylonu na Domažlicku. „Krajský úřad zahájil koncem října společné územní a stavební řízení na tuto stavbu. Předpokládáme, že k vydání společného povolení by mělo dojít v prvním čtvrtletí roku 2024. Pokud nenastanou neočekávané komplikace a výběrové řízení proběhne v předpokládaném termínu, plánujeme stavbu opravdu zahájit do konce roku 2025 s plánovaným zprovozněním na konci roku 2027,“ uvedl Adam Koloušek z ŘSD.

Obchvat povede vesměs lesem, místo klasického železničního přejezdu budou auta jezdit po mostě nad tratí, další most nahradí úzkou silnici po hrázi rybníka. „Těšíme se na obchvat, doufáme, že už to klapne. Je škoda, že na téhle silnici od Plzně už není obchvatů víc,“ podotkl starosta Babylonu Pavel Bambásek.

Ostrá zatáčka se změní v mírnější oblouk

V současnosti na téhle vytížené silnici z Plzně do Bavorska předělávají silničáři ostrou zatáčku u Březí na Domažlicku, ve které se staly desítky nehod včetně jedné tragické. Mírnější oblouk i se zpomalovacím středovým ostrůvkem budou hotové do Vánoc.

Kvůli bezpečnosti měl v budoucnu nahradit klasickou křižovatku na dlouhé rovince kolem Meclova kruhový objezd.

Další velkou plánovanou stavbou je obchvat Horšovského Týna. Téměř 6,5 kilometru dlouhá silnice by měla ve směru od státní hranice začínat přibližně na úrovni kostela Svaté Anny a městečko obejít po jeho pravé straně.

Součástí stavby bude mimoúrovňové křížení obchvatu s frekventovanou silnicí druhé třídy do Domažlic i větší most přes železniční trať a řeku Radbuzu. Nová silnice mine i Semošice a na tu stávající se napojí na konci dlouhé přímé silnice od Křenov.

Obchvat Holýšova by se mohl začít budovat v roce 2029

Záměr projektu schválila před třemi roky Centrální komise ministerstva dopravy. Výstavba by měla trvat necelé čtyři roky, první auta by tu mohla projet v roce 2031. Staňkov objíždí auta po obchvatu od prosince 2016. Ohúčovem, u kterého obchvat končí, budou auta projíždět minimálně dalších devět let. Těm pomůže obchvat Holýšova.

„V současné chvíli se čeká na schválení aktualizace záměru projektu centrální komisí Ministerstva dopravy. Podání žádosti o vydání územní rozhodnutí plánujeme do první poloviny roku 2024. Předběžně i nadále počítáme se zahájením stavby začátkem roku 2029,“ vypočítal Adam Koloušek.

Ve směru od Německa na Plzeň bude nová silnice uhýbat před Ohúčovem doleva do polí, pak se protáhne mezi průmyslovou zónou v bývalých kasárnách a samotným Holýšovem.

Dva pruhy směrem na Německo, jeden na Plzeň

Mezi Ohúčovem a mimoúrovňovým křížením se silnicí do Kvíčovic je hlavní tah plánovaný se třemi jízdními pruhy - dva směrem na Německo, jeden na Plzeň. V lese nad Holýšovem se nová silnice napojí do té stávající, zachované zůstanou ve stoupání i současné dva jízdní pruhy. V místě napojení obchvatu vyroste mimoúrovňová křižovatka se silnicí do Holýšova.

Stavba obchvatu by měla trvat asi tři roky. Obchvat Holýšova bude končit poblíž křižovatky na Střelic, kde plynule přejde do nejdelší a také nejdražší stavby plánované na téhle silnici první třídy.

Nová 12,5 kilometru dlouhá silnice, jejíž cena se podle projektantů může pohybovat i kolem 2,5 miliardy korun, odkloní tranzitní dopravu mimo Stod, Chotěšov, Zbůch, Líně i Sulkov. Ze sčítání dopravy v roce 2020 vyplynulo, že přes tahle města denně projede až 13 tisíc vozidel.

Adam Koloušek uvedl, že před několika dny vydal Krajský úřad Plzeňského kraje územní rozhodnutí pro stavbu nové silnice od dálnice D5 kolem Stodu ke střelické křižovatce.

Nová silnice by byla pro Zbůch obrovskou úlevou

„Územní rozhodnutí bylo vydané začátkem října, ještě nenabylo právní moci. Následovat bude inženýrská činnost na zhotovení dokumentace pro stavební povolení. Její dokončení předpokládáme nejdéle začátkem roku 2025. Výkupy pozemků prozatím v souvislosti s touto stavbou neprobíhají. Vzhledem k množství faktorů, které mohou výstavbu ovlivnit, jsou termíny pouze orientační. Předpoklad je zatím takový, že stavbu bychom chtěli zahájit na přelomu let 2026 a 2027 s předpokládanou délkou stavby čtyři roky,“ vypočítal.

Starosta Zbůchu Dušan Duchek potvrdil, že spousty projíždějících aut včetně velkého množství kamionů jsou pro obec problém.

„Jestli je nějaký termín a vypadá, že by mohl být reálný, je to naděje. Vždyť před covidem nám tu ročně projelo kolem tří milionů aut. Pak je tu ještě silnice přes náves, která pokračuje až k dálnici, přes tu ročně projede 1,3 milionu aut. Devadesát procent aut je tranzit, nová silnice by pro nás byla obrovská úleva,“ vypočítal starosta Duchek.

ŘSD chce postavit novou silnici mimo obydlené oblasti. Projektanti počítají se střídáním dvou a jednoho jízdního pruhu každým směrem kvůli bezpečnějšímu předjíždění. Nedaleko Stodu navíc v polích vyroste odstavné parkoviště se zázemím pro desítky kamionů.

Nová silnice bude částečně kopírovat trasu přeložené železniční trati mezi Plzní a Stodem, po které by měly vlaky jezdit až dvousetkilometrovou rychlostí. Plánovaná silnice se v polích u Zbůchu stočí na Nýřany. Končit bude ve velkém kruhovém objezdu na okraji průmyslové zóny u Uherců, těsně u nýřanského sjezdu na dálnici D5.