Dvaadvacetiletý muž před soudem prohlásil vinu a souhlasil se všemi body obžaloby včetně právní kvalifikace. Soud však jeho prohlášení nepřijal. „A to i z důvodu, že druhý obviněný vinu neprohlásil. Pokud bychom prohlášení přijali, upřeli bychom tím druhém obžalovanému snahu obhájit se,“ uvedl předseda senátu Miroslav Trávníček.
Obžalovaný před soudem i přes prohlášení viny odmítl vypovídat, takže se četla jeho původní výpověď z přípravného řízení. „S manželem zavražděné jsme se pravidelně scházeli na krátké schůzky na odlehlých místech. Řešilo se co, kdy a jak uděláme. Chtěl prostě někoho, kdo jeho manželku sundá,“ uvedl mladší obžalovaný.
Původně chtěli společně sehnat někoho třetího, ale nakonec došli k tomu, že musí ženu „odstranit“ sami a rychle. „Konflikty mezi ní a manželem eskalovaly. Nabízel jí milion, ať si ho vezme a jde pryč, což odmítla. Tak jí odpověděl, že má teda karty rozdaný,“ dodal.
Ve spisu stojí, že jeden z mužů za vidinou finančního zisku napadl ženu nejprve tak, že ji ramenem srazil na zem podesty prvního patra rodinného domu. S cílem usmrtit ji použil 40 centimetrů dlouhou ocelovou trubku, tou ženu uhodil nejméně devětkrát do hlavy a pětkrát do oblasti horních končetin. Poškozená tak zůstala nehybně ležet. Těmito údery jí způsobil bezvědomí, krvácení do mozku a zlomeniny lebky, na které následně v řádu několika minut zemřela.
Ženě podle obžaloby nasadil na hlavu igelitový pytel, zabalil její bezvládné tělo do deky a přenesl do kufru svého auta. Na místě činu pak zametl stopy a setkal se s druhým obžalovaným, který si jeho službu objednal. Po převzetí odměny a nástrojů pro zbavení se těla odjel na Chrudimsko, kde tělo zakopal v lese.
Případ se stal minulý rok koncem května na Pardubicku. Podle policie si jeden ze dvou obviněných mužů za finanční obnos ve výši 150 tisíc korun objednal usmrcení své manželky u toho druhého, který následně vraždu domluveným způsobem vykonal. Důvodem byly podle všeho dlouhodobé rozpory v manželství a s nimi spojené nadcházející rozvodové řízení, včetně vidiny zisku majetkového prospěchu.
Pátrání po pohřešované devětačtyřicetileté ženě z Pardubicka začalo loni 1. června, kdy její rodina nahlásila na policii, že není k nalezení. Ještě toho večera se rozjela pátrací akce, která trvala i následující dny. Kriminalisté po výsleších zjistili podezřelé okolnosti a následovaly domovní prohlídky i výslechy dvou podezřelých mužů, které policie obvinila z vraždy.
Tělo pohřešované ženy našli kriminalisté 4. června přibližně dvacet kilometrů od jejího bydliště v lese. Jevilo známky násilné smrti.