Hasiči si vyzkoušeli novou aplikaci, pomůže jim při záchraně neslyšících

Až doposud hrály hlavní roli při vyprošťování neslyšícího člověka kartičky. Tedy bílý sešit, v němž se objevují jednoduchá hesla: Já hasič. Nasadíme vám krční límec. Teď vás budeme vynášet. Dáme vás na nosítka.

Záchranáři je ukazují zraněnému. Jednoduchá hesla se zdají být dostačující, ale komunikace na aplikaci Tichá linka je přece ještě lepší.

Tichá linka je online tlumočnická služba, která funguje tak, že se neslyšící spojí s tlumočnicí přes videohovor. A tlumočník jim zavolá na úřad nebo k lékaři. Je možné si také objednat fyzického tlumočníka, který tam s ním zajde.

„Já tuto službu využívám každodenně,“ říká ústy překladatelky Martiny Hájkové neslyšící Matěj Čipera, který se dnes proměnil ve figuranta simulované dopravní nehody. Hasiči mu pomohli nasoukat se do auta, které bylo koly vzhůru, k němu pak přirazili další automobil.

„Když jsme nehodu trénovali a figurant věděl, co se bude dít, že například dostane krční límec, tak to bylo v pořádku. Ukazoval nám to pulsní oxymetr. Zvýšená tepová frekvence naznačovala, které situace neslyšícího překvapí a které ne,“ řekla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Obyčejná deka je problém

Problémem byla obyčejná deka, kterou hasiči používají k zakrytí zaklíněného při řezání skla, aby se neporanil. „Zdravý člověk slyší, co mu hasič říká i přes deku. Ale když jsme zakryli neslyšícího figuranta, nebylo možné s ním komunikovat. Zaznamenali jsme zvýšenou tepovou frekvenci,“ řekla Horáková. Pro takto postiženého člověka je totiž zásadní, aby věděl, co se s ním bude dít.

„Celkově z toho mám dobrý pocit, je to zajímavá zkušenost. V autě jsem měl málo místa, ale věděl, jsem, co se bude dít. Jen mi v jednu chvíli svítilo do očí slunce a já nemohl číst ty kartičky. Třeba Já tebe budu vytahovat. Ukazoval jsem jim palcem nahoru a dolů, že rozumím. Ani jsem se nebál,“ znakoval Čipera.

„Když se hasiči setkají při zásahu s neslyšícím, doporučil bych jim hodně používat gesta a co nejvíce vizuálních pomůcek. Mohou to být napsaná jednoduchá slova. Důležitý je oční kontakt, který pomáhá nastavit správné podmínky pro odezírání,“ dodal Čipera.

Hasiči se s neslyšícím setkali při dopravní nehodě na Holicku, kde se srazila dodávka a nákladní auto, jehož řidič bylo hluchoněmý. „Zkušeností s těmito zásahy je velmi málo, proto jsme se v rámci taktického cvičení vyzkoušeli,“ řekla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

„Hasiči mají možnost si vyzkoušet, jak komunikovat s neslyšícími. Neslyšící se s bariérami setkávají každý den. Máme každý svůj jazyk. Proto je třeba toto trénovat,“ řekl Čipera.

Aplikaci Tichou linku tedy mají nejen neslyšící, ale nově ji ve výjezdovém tabletu získají také pardubičtí hasiči. Tato elektronická pomůcka slouží jako podpora veliteli zásahu. Pokud se osvědčí, objeví se ve všech výjezdových tabletech v Pardubickém kraji.

Aplikace má službu SOS pohotovosti, takže pokud se stane nějaká nouzová situace, mají neslyšící možnost spojit se s tlumočníkem 24 hodin denně.