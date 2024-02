Soud zprostil dozorce obžaloby z mučení odsouzené, u dalších pěti rozsudek zrušil

Všichni obžalovaní byli po celou dobu od incidentu v lednu 2020 postaveni mimo službu a brali poloviční plat.

Soud jednoho dozorce zprostil obžaloby, dalších pět navrhl k přestupkovému řízení, které je v kompetenci vedení věznice ve Světlé nad Sázavou. Rozsudek je pravomocný, je pouze možné podat dovolání k Nejvyššímu soudu.

„Obžalovaný Stránský nebyl ani u prvního poutání ani u druhého, proto ho soud zprostil. Ti ostatní dozorci poškozenou buď poutali, nebo postup podporovali,“ vysvětlil kompletního osvobození dozorce Stránského v odůvodnění rozsudku předseda odvolacího senátu Aleš Holík.

„Je to velká úleva. Věřili jsme v tento rozsudek od samého začátku.Byly to strašné pocity ty poslední roky, co jsme strávili po soudech,“ řekl jeden ze souzených dozorců Vít Bělák.

Jak uvedl soudce, ve věznici ve Světlé nad Sázavou byl opakovaně používán zcela nevhodný způsob, kdy byly odsouzené poutány v samostatné cele k okenní mříži. Generální inspekce bezpečnostních sborů pak dovodila, že je to nevhodný způsob a bylo od něj následně upuštěno.

„Docházelo zde k nadužívání tohoto prostředku,“ řekl Holík. Jenže právě tento způsob poutání měla věznice jako zavedený a běžně používaný.

Všichni aktéři se dobře znají, přesto se při dnešním hlavním líčení objevila nová postava. Vedle státního zástupce si totiž sedl zmocněnec poškozené, který pro ni žádal milion korun jako nemajetkovou újmu.

Čtyři dozorci a dvě dozorkyně dlouhodobě trvali na své nevině, případ je z ledna 2020. Už třikrát o něm rozhodoval Okresní soud v Havlíčkově Brodě. Dvakrát aktéry zprostil viny, potřetí odešli s tříletými podmínkami a zákazem činnosti v bezpečnostních sborech na dobu dvou let.

Poškozená žena je ve výkonu trestu potřinácté. Kromě světelské věznice pobývala také v Ruzyni a nově je umístěna v opavské věznici v zařízení pro nepřizpůsobivé osoby. Například psychologové ve světelské věznici s ní podle advokáta Honzíka jednali vždy ve dvou.

„Tato kauza je masivně sledovaná příslušníky vězeňské služby a chtěl bych zájemcům doporučit, aby nechodili do vězeňské služby, je pravda že budou mít spíš podprůměrnou mzdu, budou mít přesčasy a nebudou mít čas na rodinu. Pro vězně to pak znamená, stěžujte si, ono se určitě něco chytne,“ řekl advokát Zdeněk Honzík, který se ve vězeňské službě pohyboval 23 let.