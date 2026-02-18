Na Jičínsku se ztratila seniorka. Nemá u sebe léky, které nutně potřebuje

Pohřešovaná se jmenuje Ivana Sedláčková. Odešla v úterý 17. února kolem 18:00 z domu v místní části Štikov na neznámé místo. Od té doby nepoužila mobilní telefon a nepodařilo se ji kontaktovat.
„Seniorka má za sebou nedávné operační zákroky, je zmatená, dezorientovaná a vzhledem k nízkým teplotám je její nalezení naprosto prioritní. Policisté již propátrali okolí jejího bydliště, přilehlé sídliště, vlakové a autobusové zastávky, nádraží i nemocnice. Prověřeny byly také kamerové záznamy. Dosavadní pátrání však bylo bez výsledku,“ popsala mluvčí jičínské policie Karolína Macháčková.
Žena je vysoká 165 až 170 centimetrů, má vlasy obarvené na černo, modré oči a kožní defekty na obou tvářích. Vypadá na 75 až 80 let. Na sobě má modrou zimní bundu, modré džíny a šedé boty.
Na facebookovém profilu Nová Paka místní sdílejí fotku s plakátem o pátrání po zmíněné ženě. Podle uvedených podrobností její zmizení nahlásil manžel, žena se léčí s cukrovkou, trpí demencí a během týdne podstoupila dvě narkózy při operačním zákroku. Z domova odešla podobně už o den dříve, ale přivedli ji zpět kamarádi. Žena nepoužívá mobil.
„Pokud jste paní Ivanu Sedláčkovou po 18. hodině v úterý zahlédli nebo máte jakékoli informace o jejím pohybu, okamžitě volejte linku 158 nebo kontaktujte nejbližší policejní služebnu,“ požádala mluvčí.
Policie podle ČTK původně vyhlásila běžné pátrání, později ho změnila na režim osoba v ohrožení. Pátrání v tomto režimu policie vyhlašuje v případech, kdy může být v ohrožení život nebo zdraví pohřešovaného dítěte nebo seniora. Dosavadní systém Dítě v ohrožení policie loni rozšířila o lidi starší 65 let.