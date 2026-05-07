Když se nedávno s tříměsíčním předstihem pro veškerou dopravu otevřelo staveniště křižovatky Mileta, efekt byl okamžitý. Obrovskou úlevu řidičů, kteří po více než dvou letech nemuseli podstupovat nepříjemné objížďky, však vystřídal strach chodců včetně rodičů mnoha desítek dětí.
Gočárův okruh v místech, kudy denně projede až 30 tisíc aut, se běžně přechází. Bez semaforu, bez přechodu, bez zpomalení proudu aut. Běžné je přeskakování svodidel nebo kličkovaná mezi nataženými páskami, mnohdy za naléhavého troubení.
Mileta podstatně dříve otevřela pro automobily než pro chodce a cyklisty. Má sice soustavu čtyř podchodů, jenže zatím slouží jen jeden na severní straně pod Hradeckou ulicí. Klíčové rameno podchodu pro stovky školáků a studentů kolem ulice Akademika Heyrovského na jedné straně a návštěvníky i zaměstnance fakultní nemocnice na straně druhé se má otevřít až 1. června.
40 přeběhlíků za půl hodiny
Problémem dostat se na druhou stranu čtyřproudovky se denně potýká několik stovek lidí. Redaktor iDNES.cz ve středu ráno za půl hodiny napočítal více než 40 chodců a cyklistů, kteří Sokolskou ulici překonali kličkováním mezi auty. Nemají na vybranou.
S otevřením Milety zanikl provizorní přechod mezi třídami Heyrovského a Benešovou, podchody nejsou přístupné a nejbližší přechod pro chodce je o 400 metrů dál na Brněnské u vysokoškolských kolejí Na Kotli.
I všichni cestující na lince MHD číslo 1, kteří včera mezi půl osmou a celou přijeli od Lipek a vystoupili na zastávce Heyrovského, zvolili nebezpečný přechod okruhu. Stejně tak chodci, kteří přicházeli z ulic Štolbovy a Slunečné z Moravského Předměstí. Nikdo z několika desítek chodců cestu k nejbližšímu přechodu neabsolvoval. Vedle toho další houf pěších mezitím přechází Sokolskou mezi univerzitou a nemocnicí.
Čtyřproudovku zdolávají pěšky všichni bez rozdílu věku – senioři, cyklisté, matky s kočárky a bohužel i mnoho žáků a studentů obrovského hnízda škol rozesetých v ulicích Akademika Heyrovského a 17. listopadu.
„A poradíte mi, co jiného můžu dělat? Přece nepůjdu půl kilometru úplně jiným směrem, než chci, abych tam v pohodě přešla, a pak šla zase zpátky. Vždyť by mi to trvalo aspoň 20 minut,“ vysvětlovala před osmou ráno seniorka, která přecházela Sokolskou.
„Nechápu, proč po dvou letech provizorní přechod zrušili. Je to trochu nebezpečné, ale chvilka, kdy člověk může přeběhnout, se dá vystihnout,“ uvedl cyklista s batohem na staré ukrajině, který se představil jako Vladimír.
O kousek dál mezi vysokou školou a nemocnicí přebíhají hlavně mladší ročníky, třeba medici chodící na praxi do nemocnice a studenti univerzity.
„Jasně, kolikrát se i stydím, když vidím mamky s malými dětmi, kterým fakt nejdu dobrým příkladem. Ale spěchám a podchod je přitom zavřený. Prostě situace na ho***,“ zanadával si včera medik Arnošt, když přebíhal čtyři pruhy k nemocnici.
Daň za rychlejší Miletu
Podchod pod Sokolskou ulicí se otevře asi za tři týdny, zbývající dva snad do přelomu července a srpna. „Termín otevření všech podchodů byl stejný jako celé křižovatky, tedy přelom července a srpna. Myslím si, že stavba se daří řídit trochu rychleji, ale ještě není ten moment, abychom dokázali přesně odhadnout, jestli to bude v červnu, nebo červenci. Rozhodně to bude do konce července, spíš ale dříve,“ odhadl Lukáš Řádek (TOP 09), náměstek primátorky pro oblast rozvoje a investic.
„K 1. červnu bychom rádi zprovoznili podchod ze severu na jih, to znamená od univerzity k nemocnici,“ sdělila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Petra Drkulová.
Přebíhání Gočárova okruhu vyvolalo velkou pozornost i na sociálních sítích. „Donutit na dva měsíce studenty přebíhat čtyřproudovku? To jako fakt? Není to na žalobu za obecné ohrožení? “ ptá se Petr Vodička.
„Aspoň člověk vidí ty skutečné priority a jak se to s „udržitelnou mobilitou“ myslí vážně. Máte tady na jedné straně vzdělávací instituce a jídelnu, na druhé největší sídliště, ale pěšky člověk neprojde,“ poukázal Dominik Havel.
Současná anarchie je podle města daní za to, že automobilový provoz se na Miletu podařilo vrátit o tři měsíce dříve.
„Dřívější dokončení Milety je pozitivním efektem, který je důležitější než tento krátkodobý negativní efekt. Nedávalo smysl realizovat dočasný přechod, protože by to významně zasáhlo do signálních plánů mezi křižovatkami. Pokud bychom na semafory pustili chodce, zase by si stěžovali motoristé,“ snažil se situaci vysvětlit Lukáš Řádek.