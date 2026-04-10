Sokolov chce změnit systém parkování, přibudou zóny i chytré kontroly

„Jsme jedno z posledních měst v kraji, které ještě nemá ohledně parkování zavedený nějaký systém. Jde nám o to, aby lidé, kteří v ulici bydlí, měli možnost poblíž zaparkovat. Všichni kolem už přistoupili k rezidenčním či abonentním kartám,“ uvedla starostka Sokolova Renata Oulehlová s tím, že město už postavilo stovky parkovacích míst, ale stále to nestačí.
Mluvčí radnice Michal Švarc spočítal, že v posledních deseti letech to bylo přesně 1180 parkovacích míst za takřka 200 milionů korun. Například v roce 2024 byla dokončena dvě odstavná parkoviště pro širší centrum města. To u nádraží má kapacitu 85 aut, plocha u areálu Bohemia pojme až 115 aut.
Hlad po parkovacích místech však trvá. „Proto jsme chtěli, aby nám nějaká renomovaná společnost zpracovala studii, o kterou bychom se mohli opřít. A přestože nejprve jsme ji chtěli jen pro centrum města, nakonec jsme se shodli, že bude lepší, pokud si ji necháme zpracovat pro celý Sokolov,“ doplnila starostka.
Přestože studie ještě není hotová, Sokolov už nyní chystá zavedení moderního systému pro kontrolu parkovného. To zjednoduší administrativu, ušetří čas, který byl potřeba při manuální kontrole zaparkovaných vozů, a snad i sníží počet neplatičů.
„Technika se osadí na vůz a při průjezdu ulicemi automaticky vyhodnotí, zda je parkovné zaplacené nebo ne. Komunikovat bude přímo se systémem, který funguje na městském úřadě,“ vysvětlil zástupce starostky Jan Picka.
Podobné vozidlo funguje například v Plzni a od loňského léta také v Karlových Varech. Tady monitoruje především parkovací zóny v centru města, v Tuhnicích a na Čertově ostrově.
Město podle místostarosty situaci monitoruje průběžně i samo. Zvažuje, že by ještě před tím, než bude mít závěry studie, vymezilo kolem Starého náměstí a náměstí Budovatelů několik parkovacích zón. Ty by sloužily především místním. „Kdo tu trvale bydlí, mohl by získat kartu a na vyznačených místech zaparkovat,“ řekl Picka.
Město už také vyměnilo parkovací automaty za modernější. Na sedmi místech tak už fungují přístroje, které umožňují zaplatit bankovní kartou nebo pomocí mobilní aplikace. A umí i na dálku prodloužit dobu parkování. „To když se člověk zdrží na úřadě nebo u lékaře,“ vysvětlil Picka. Sokolov zároveň loni parkovné zdražil, v širším centru se do té doby parkovalo zdarma nebo za pět korun na hodinu.
Město zároveň pokračuje v budování dalších parkovišť. Už v dubnu začnou práce na rozšíření parkoviště na největším sokolovském sídlišti Michal, kde žije zhruba pět tisíc lidí. Přibude tu více než stovka míst. Pokračují i přípravy na stavbu velkého odstavného parkoviště u kláštera.