Stoka opět u soudu. Systém fungoval už dříve, řekl klíčový svědek korupční kauzy

Podnikatelé Trunečka a Kalášek odmítli uzavřít dohodu o vině a trestu, protože už v roce 2022 je Krajský soud v Brně zprostil obžaloby. K soudu se ale nyní vrátili, protože tento nepravomocný verdikt zrušil odvolací soud.
Jako korunního svědka státní zástupce Petr Šereda předvolal podnikatele iráckého původu Samana El-Talabaniho, který je sám v této kauze obžalovaný a svou vinu přiznává. Odpoledne bude soud schvalovat dohodu o vině a trestu, na kterou jako další přistoupil. Většina odešla s podmínkami.
Korupce, kvůli níž stálo před soudem celkem jedenáct obžalovaných, se týkala primárně radnice městské části Brno-střed. Právě tam byl v letech 2015 až 2019 místostarostou politik ANO Jiří Švachula, který je označován za hlavu této organizované zločinecké skupiny. Vinu loni v prosinci celkem nečekaně přiznal.
V části, která se týká Trunečky a Kaláška, se kauza týká zejména městských firem Teplárny Brno, SAKO Brno a Technické sítě Brno, kde podle spisu rovněž docházelo ke korupci. „Trunečka a Švachula mi říkali, že tam mají známé, že to může fungovat,“ uvedl dnes u soudu Talabani.
„Brněnské komunikace jsme nedělali“
Jak dále vypověděl, úplatky z městských firem vybíral Trunečka, který je prostřednictvím Kaláška předával Talabanimu a ten dál Švachulovi. Každý si ponechal určitý podíl. Trunečka a jeho firmy pak byly podle Talabaniho zapojené i do systému na Brně-střed.
„Ten systém takhle fungoval i předtím a my do něj jen vstoupili,“ řekl bez bližších podrobností Talabani. Naznačil však, že se manipulovalo se zakázkami i před rokem 2015, kdy se do politiky dostal Švachula a rozjel korupční byznys.
U soudu padl i dotaz na další městskou firmu. Talabani se totiž dříve vyjádřil, že Brněnské komunikace nedělali, protože se tam dávala jen tři procenta. Dneska si ale nedokázal vzpomenout, co tím myslel.
„Jak si to mám pamatovat, když je to dvanáct let zpátky?“ ptal se sám Talabani a opakovaně se odvolával na své dřívější výpovědi u soudu i před vyšetřovateli. S jeho výslechem tak nemohl být státní zástupce příliš spokojený. „Co jsem ale dříve vypověděl jako obžalovaný, tak je pravda,“ prohlásil.
Kalášek v soudní síni jakoukoliv vinu odmítl. Trunečka se k jednání nedostavil, pouze jeho obhájce.
Podle již dříve vynesených rozsudků šlo v kauze Stoka o organizovanou skupinu s respektováním hierarchie, její činnost směřovala k zadávání veřejných zakázek a poskytování neveřejných informací vybraným společnostem, které za tyto informace poskytovaly předem smluvený úplatek. Nejčastěji šlo o deset procent z ceny zakázky. Zmanipulované zakázky byly asi za čtvrt miliardy korun, obžalovaní údajně získali úplatky za desítky milionů.