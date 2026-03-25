Bez ostnatého drátu a vícepatrový. Znalec dal muničnímu skladu lživý posudek

Hodnocená budova neměla dostatečné oplocení s ostnatým drátem, správně zřízené únikové východy nebo jednopatrovou konstrukci. Nedaleko ní se navíc nachází vzrostlé stromy a stožáry, které by v případě pádu mohly způsobit tragédii.
Dlouholetý soudní znalec se specializací na střelivo, výbušniny a balistiku vypracoval v listopadu 2022 posudek na objekt v areálu státního podniku VOP CZ, s. p. Budova měla sloužit jako muniční sklad, čemuž dal znalec požehnání. Jenže nesplňovala základní bezpečnostní podmínky.
Městský soud v Brně muže letos v lednu shledal vinným ze spáchání přečinu křivé výpovědi a lživého znaleckého posudku. Proto mu udělil dvouletý zákaz znalecké činnosti a povinnost zaplatit 30 tisíc korun.
Obžalovaný se však odvolal. „Lze jednoznačně odvodit úmysl obžalovaného,“ prohlásila u Krajského soudu v Brně státní zástupkyně. Svědecké výpovědi a druhý znalecký posudek podle ní jasně dokazují znalcovu vinu. „I kdyby byl posudek vadný, neznamená to, že tak byl vypracován záměrně,“ zaznělo od obhájkyně, jež žádala zproštění obžaloby v plném rozsahu.
Na to soudkyně nepřistoupila. „Pokud znalec znal podmínky na místě, minimálně část posudku zkreslil,“ řekla soudkyně a potvrdila rozsudek soudu prvního stupně. Konstatovala, že muž dodal neúplný a nepravdivý znalecký posudek.
Nevěnoval se ani materiálu střechy či podlahy
Zákon přesně stanovuje, jaké parametry musí splňovat budova, aby se z ní mohl stát muniční sklad. Podle soudu se však znalec řadou klíčových požadavků vůbec nezabýval. V posudku nerozebral konstrukci budovy, která měla tři patra, a ne jednu, jak požaduje zákon. Nevěnoval se ani materiálu střechy či podlahy. Nezhodnotil také technické zabezpečení objektu a opomněl i otázku únikových cest.
Navíc uvedl, že okolní stavby a vegetace jsou v dostatečné vzdálenosti, což podle dokazování neodpovídalo skutečnosti. Oplocení také označil za vhodné, přestože nesplňovalo potřebnou výšku. Chyběl i ostnatý drát, který pro zabezpečení muničního skladu vyžaduje zákon. I přesto znalec uzavřel šetření s tím, že budova splňuje podmínky a může z ní být muniční sklad.
Soudkyně při odůvodnění rozhodnutí okomentovala také trest vyměřený městským soudem. „Konstatuji, že soud prvního stupně velice citlivě přistoupil k trestu s ohledem na osobu obžalovaného, jež žije ze starobního důchodu a je bez úspor. Částka je tak spíše ve výši přestupkového charakteru,“ oznámila. Mimo to soud přihlížel k tomu, že muž se do té doby nikdy nedostal do křížku se zákonem.
Bezpečnost muničních skladů je v Česku aktuálně citlivým tématem. V roce 2014 totiž při výbuchu jednoho z nich ve Vrběticích na Zlínsku zahynuli dva lidé a škody šly do miliard korun. Případ později dostal i mezinárodní rozměr, když české bezpečnostní složky uvedly, že za explozemi stáli agenti ruské vojenské rozvědky GRU.