Kdo objednával revizní zprávy? Soud opět řešil smrt chlapce pod brankou na hřišti

Neštěstí se stalo 1. května 2024 kolem 19:00 na sídlišti Na Valtické. „Byli jsme si tam zahrát fotbal dva na dva. Jakub v jednu chvíli vyskočil na branku, zhoupl se a branka padala s ním. Už nestačil utéct, trefila ho přímo do hlavy,“ předčítal soudce Oldřich Rezek policejní výpověď jednoho z chlapců, kteří na místě v osudnou chvíli byli.
Záchranáři tehdy k události vyslali pozemní lékařskou posádku i vrtulník, chlapce resuscitovali, jeho zranění ale byla příliš vážná. Nemohli mu pomoci. „Vím, že se to bude vyšetřovat, ale syna mi to nevrátí,“ řekl později policistům otec zemřelého.
Státní zástupkyně Karen Vanšová nakonec obžalovala tehdejšího vedoucího Servisního střediska Technických služeb Břeclav Luboše Nováka, který podle ní neučinil opatření, aby pádu branky zamezil, přestože věděl, že není ukotvená a může tak spadnout. Muž vinu popřel s tím, že neporušil žádnou svoji pracovní povinnost.
Společně se svým obhájcem se snažil upozorňovat na to, že bezpečnost sportovišť nebyla jeho pracovní náplní, a zároveň poukazoval, že odpovědnost jde za městem jakožto majitelem.
|
Chtěl ho Baník, říkají místní o chlapci, jehož zabila branka. Stav hřiště je štve
„Od začátku říkáme, že se nezříkáme odpovědnosti, když se to stalo u nás ve městě. Nedáváme od toho ruce pryč, stavíme se k tomu čelem,“ prohlásil starosta Břeclavi Svatopluk Pěček (ANO), jehož si soud předvolal jako svědka.
Podle jeho výpovědi bylo po tragédii domluvené setkání s rodiči zesnulého chlapce, nakonec si to však matka hocha rozmyslela.
Kdo objednával revizní zprávy, místostarosta nevěděl
Břeclavský místostarosta Milan Klim (ANO), který bydlí poblíž hřiště na Valtické, podle svých slov nikdy neviděl, že by někdo na tomto sportovišti manipuloval s brankami. „Já jsem tam ale moc často nechodil, jezdím hodně autem nebo na kole,“ poznamenal u soudu druhý z předvolaných představitelů vedení města.
Odmítl, že by před tragickou událostí věděl o chybějícím ukotvení branek, údajně řešil jen oplocení. To byl podle něj i důvod, proč Technické služby, která má jako politik na břeclavské radnici na starost, odmítly převzít hřiště od města do vlastní správy.
|
Bojovali za Kubu. Naplněný stadion hnal malé fotbalisty k jasné výhře
Kdo přesně objednával u specializované firmy vypracování revizních zpráv, které posuzovaly stav dětských hřišť, nebyl Klim schopen říci. Nejdříve zmínil Technické služby, později připustil, že to byla možná přímo radnice. Sám ale podle svých slov revizní zprávy před tragédií nečetl.
„Předpokládám, že závady popsané v těchto posudcích odstraňovali pracovníci Technických služeb. Práci rozděloval pan ředitel Osička,“ vypověděl u soudu. Jestli to byla přímá odpovědnost a pracovní náplň obžalovaného, Klim nevěděl. Jen měl povědomí, že se nějakou údržbou hřišť zabývá.
Ke kontrole branek jsem nebyl způsobilý, hájil se údržbář
Obžalovaný Novák při březnovém zahájení soudního líčení vyjádřil lítost nad chlapcovou smrtí. Pro Břeclav začal pracovat v roce 2022 a byl prý dělníkem a údržbářem, který dělal, co bylo zrovna potřeba. „Každý den jsem byl úkolován k různým činnostem,“ uvedl.
|
Neměl jsem pokyn kontrolovat branky, hájí se muž souzený za smrt dítěte na hřišti
Nikdy však podle svých slov nedostal pokyn, že má kontrolovat bezpečnost na dětských hřištích. Na ta chodil jen v případech, kdy natíral herní prvky, oplocení, potažmo i brankové konstrukce. Jejich ukotvení ovšem neřešil, protože sám nevěděl, jestli a kde má být branka uchycená. Nebyl k tomu podle svých slov ani způsobilý.
Na druhou stranu sám na kontrolní zprávy o stavu hřišť dával na pokyn razítka, že jsou bez závad. Fyzicky přitom hřiště nekontroloval, ani by podle svých slov nevěděl, co má kontrolovat.
Soud zakončil úterní jednání bez rozhodnutí. Rozsudek má padnout 23. června, Novákovi hrozí až šest let vězení.
|
2. května 2024