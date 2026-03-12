Ordinující lékař vyděsil rodiče, kteří přišli s dítětem na vyšetření. Chování primáře jim připadalo velmi podezřelé. Zavolali proto policisty, kteří provedli test na alkohol.
Přístroj ukázal více než dvě promile. Primář musel ordinaci okamžitě opustit. Vedení nemocnice jej pak poslalo na nucenou dovolenou a případ teď vyšetřuje policie.
„Incident se bohužel opravdu udál. Přijali jsme interní opatření a lékař byl postaven okamžitě mimo službu a nyní řešíme, jaké další pracovněprávní kroky učiníme,“ řekl CNN Prima News ředitel Vsetínské nemocnice Martin Pavlica.
„Je to zkušený lékař, se kterým jsme nikdy neměli problémy. Vnímám to jako jednorázový exces,“ dodal.
Podle vedení nemocnice byl mladý pediatr oblíbený u kolegů i dětských pacientů. Do Vsetína přišel ze Slovenska před třemi lety, kdy vyhrál konkurz na primáře dětského oddělení.
|
Léčil opilý, psal lživé posudky. Psychiatr má potíže se soudy, musel zavřít ordinaci
Policisté případ vyšetřují, teprve pak se rozhodnou, zda někoho obviní. „Přijali jsme oznámení, které jsme prověřovali přímo ve Vsetínské nemocnici. Okolnostmi případu se nyní dále zabýváme,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí policie Šárka Trnková.
Na případ reagovala i předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hüllerová. „Toto by se stávat nemělo. Mělo zasáhnout okolí. V práci určitě nebyl sám, byl tam i další personál. Měli zasáhnout a přizvat jiného lékaře,“ zdůraznila.