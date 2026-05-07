Sucho ničí zemědělcům plodiny. Kraj vyhlásil mimořádné opatření kvůli požárům

„Bohužel je vody málo. Příroda jí potřebuje na jaře dramaticky více než na podzim. A teď prostě chybí,“ všiml si ředitel družstva Agrotech Poličná na Vsetínsku Jindřich Šnejdrla. „Navíc se dostává do květu řepka, což může být problém,“ doplnil.
Z každého obilného semena, které vzklíčí, vyroste kromě hlavního stébla až pět odnoží. A v místech, kde je lehčí půda, která nedrží tolik vlhkosti, začínají odumírat.
Zlínský kraj vyhlásil od 6. května období nepříznivých klimatických podmínek. Reaguje tak na opakované požáry, extrémní sucho i nepříznivou předpověď počasí.
„O to můžou být výnosy nižší. O kolik, se teď těžko říká. Každopádně to není ideální stav,“ nastínil Šnejdrla.
Podle něho zatím rostliny nezasychají, takové sucho zase není. Nicméně vláha může chybět v dalším období.
„Zatím říkáme, že to není úplně kritické, ale může nastat problém s úrodou,“ obává se ředitel kroměřížského Agrodružstva Postoupky Jiří Šírek. „Březen byl na srážky špatný, i v dubnu málo pršelo. Sněhu bylo u nás minimum,“ shrnul.
„Bylo to poznat už při jarní sklizni zeleného žita na krmení pro dobytek. Nelze říci, co přesně způsobil hraboš a co sucho, ale výnos je asi o 30 procent nižší,“ sdělil ekonom společnosti Zámoraví v Břestu na Uherskohradišťsku Martin Gabrhelík, jenž je předsedou Agrární komory Zlínského kraje.
Podle něho se odnože objevují později a je jich méně, což bude zřejmě znamenat celkový nižší výnos. „Každý říká, že budeme zdražovat, ale není to na nás. Řídí to trh, cenu neurčujeme my,“ upozornil Gabrhelík. „Bylo by dobře, kdyby více zapršelo.“
Vláhu by potřebovalo nejen obilí, ale i kukuřice a cukrovka. Podle Šírka je proto otázka, jak vzejdou.
„Doufám, že to příroda v květnu napraví, abychom měli úrodu,“ přeje si.
Zemědělci by uvítali dlouhodobější a souvislejší déšť víc než krátkodobý přívalový, který by půda nedokázala tak dobře pojmout.
Situace je v různých částech republiky odlišná.
„Ve srovnání s uplynulým týdnem odchylka sucha od obvyklého stavu výrazně stoupla a téměř na celém území Česka je pozorováno sucho, převážně výrazné,“ uvádí portál InterSucho o suchu v povrchové půdě do hloubky 40 centimetrů.
Pokud jde o hloubku do jednoho metru jsou některá místa kraje v normálu, jako třeba části Uherskohradišťska, Vsetínsko je ale zasaženo výjimečným až extrémním suchem. Celkově je různou úrovní sucha zasažený téměř celý kraj.
4. května 2026