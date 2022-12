Festival Masters of Rock zveřejnil jména kapel, odtajnil i hlavní hvězdy

Jisté už je vystoupení Within Temptation, Kreator, Amon Amarth a desítek dalších kapel a muzikantů.

O tom, jaký bude Masters of Rock 2023 a jaké je jednání se světovými hvězdami, hovoří v rozhovoru pro MF DNES šéf pořádající agentury Pragokoncert Jiří Daron.

Už víte, kdo bude headlinerem ročníku 2023?

Program se krystalizuje, zatím máme hlavní hvězdy tří dnů a na čtvrtý den pořád hledáme. Velké kapely sháníme dvěma způsoby: s těmi, které zastupujeme, pracujeme dlouhodobě a plánujeme pro ně festivaly i dva roky dopředu. A u těch zbylých oslovujeme management či agenty s tím, že je to i o štěstí, abychom se trefili do termínu jejich turné. Uplynulý ročník nám to takto vyšlo s Judas Priest, letos jsme zkoušeli kapely jako System of a Down, Volbeat, Ghost či Gojira. Uvidíme, pořád jsme v komunikaci aktivní.

Pojďme ke zbylým hlavním hvězdám. Jak se těšíte na Within Temptation, kteří zahrají v pátek?

Jejich koncerty jsou velkolepá show, v rámci symfonického metalu není moc větších kapel. Zpěvačka Sharon je strašně milá a fajn žena, neznám člověka, který by ji neměl rád. Její manžel Robert tvoří hudbu Within Temptation, nahrává s nimi i řadová alba, ale na turné nejezdí, protože má na starosti tři děti.

Masters of Rock 2023 Amon Amarth, Within Temptation, Kreator, Tarja, Airbourne, Freedom Call, Battle Beast, Sonata Arctica, Phil Campbell and the Bastard Sons, Orden Ogan, Legion of the Damned, Feuerschwanz, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Xandria, Crematory, Lord of the Lost, Brothers of Metal, Angus McSix, Arion, Smash Into Pieces, April Art, Dragony, Warkings Slope, Project Renegade, Even Flow, Northtale, Melodius Deite, Ad Infinitum, Saffek, Susuro, Dymytry, Dark Gamballe, Doga, Symfobia, Free Fall, Salamandra, Alia Tempora

První den bude večer patřit německým Kreator a festival v neděli zakončí Amon Amarth. Co od nich čekáte?

Kreator, to bude naprostý thrashmetalový uragán a velká produkce na hlavním pódiu. Také Amon Amarth bude velký audiovizuální zážitek, jejich scéna stylizovaná do vikingských motivů je vždy na špičkové úrovni. Tahle kapela začínala v malých klubech, ale pořád roste, dnes už plní haly a je vidět, že umí perfektně pracovat s fanoušky. U všech tří zmíněných skupin budeme stavět jejich produkci od brzkého rána ještě předtím, než do areálu začnou proudit návštěvníci.

Oznámených kapel je už nyní skoro čtyřicet, máte tam tipy na další zajímavé koncerty?

Mám rád australské Airbourne, kteří se vrátí po mnoha letech. Hrají muziku podobnou AC/DC a jejich frontman je úplný šílenec, minule nám tady lezl po konstrukci pódia a o hlavu si roztřískal plechovku piva. (směje se) Nechybí ani skandinávské stálice jako Sonata Arctica nebo Battle Beast, vrátí se také zpěvačka Tarja, která bude vystupovat ve stejný den jako Within Temptation. Uvidíme, jestli si pro nás Sharon a Tarja připraví zase nějaké překvapení jako na plzeňském Metalfestu v roce 2017, kde zpívaly společnou píseň Paradise.

Festival se koná od roku 2003. Je těžké po tolika letech najít nová jména, která v likérce nikdy nehrála?

Orientujeme se hlavně na melodickou metalovou hudbu a počet kapel není nekonečný. Ale každý rok se snažím vymyslet něco nového. Letos třeba dorazí se svoji kapelou Phil Campbell, bývalý kytarista Motörhead, a odehrají setlist písní této britské legendy. Bude to velká vzpomínka na jejich zpěváka Lemmyho Kilmistera, který s Motörhead hrál na Masters of Rock v roce 2007. A skvělý ohlas čekám na výpravné folkmetalové vystoupení kapely Feuerschwanz. Dost fanoušků asi bude hledět s otevřenou pusou a nadšeně na ně pařit. Ze zbylých novinek bych vypíchl například Smash Into Pieces, Lord Of The Lost, Angus McSix nebo Warkings.

Letos sklidilo velký ohlas nové a rozměrnější pódium. Budete ho mít i za rok?

Ano. Byl to skok o level výš a lepší pódium už ani nejde mít. Je to sice dost drahá záležitost, stage se veze z Německa a je náročná na instalaci, ale chceme fanouškům nabídnout vysoký komfort. Na posledním ročníku jsem na velikost pódia slyšel jen slova chvály a bylo mi jasné, že ho budeme chtít i za rok.

Příští rok bude festivalově i koncertně nabitý. Obstojí Masters v této konkurenci?

Pevně tomu věřím. Máme stálou fanouškovskou základnu, která nás nenechala ve štychu ani v nejtěžší době. Hodně lidí se pořád chce bavit a setkávat s přáteli, čtyřdenní festival je k tomu ideální. Čísla předprodeje na příští Metalfest vypadají naprosto skvěle a věřím, že stejně na tom bude Masters of Rock. Lidé určitě rádi přijedou, jen je otázka, jak moc pak budou na místě utrácet. Snad si budou moct užít dovolenou ve Vizovicích tak, jak tomu byli zvyklí v minulosti.

Už na letošním ročníku se mezi fanoušky nesly „zaručené“ zprávy, že se festival bude stěhovat jinam. Chystáte přesun?

Sám jsem slyšel, že se prý máme stěhovat do Otrokovic, Kroměříže, Prahy, Plzně či jinam. Asi i vím, odkud vítr fouká, ale tyto „zprávy“ nejsou založené na žádném našem konkrétním jednání. Dělat festival ve Vizovicích a v areálu našeho partnera, likérky Rudolf Jelínek, je naše priorita.

Jak to tedy podle vás vzniklo?

Na větší poradě k Masters of Rock, kterou jsme měli na městě Vizovice, jsme řešili fakt, že jsme přišli o spoustu produkčních ploch, které nutně potřebujeme pro naši práci a přípravu festivalu. Řekl jsem tehdy, že pokud bude těchto ploch nadále ubývat, nejsem si jistý, že bude reálné festival uspořádat. Jde například o místa pro parkování tourbusů kapel, kamionů, stanování pro produkci a podobně. Z různých důvodů nám nastala v loňském roce určitá omezení.