Krokodýl siamský si samici namlouvá vodním tancem, vibracemi těla rozkmitá hladinu

  17:30,  aktualizováno  17:30
Hluboké dunění a jemné postřikování vody nad hřbetem. Tak probíhají námluvy kriticky ohroženého krokodýla siamského. Při troše štěstí je mohou vidět i návštěvníci jihlavské zoo, která pár zmiňovaného krokodýla chová.

Období rozmnožování spadá ve volné přírodě do části roku, kdy vodní hladiny klesají a jedinci se koncentrují do vhodných mokřadů, tůní a pomalu tekoucích vod.

„Samci v této době zvyšují aktivitu a začínají dávat najevo svou přítomnost – nejen potenciálním partnerkám, ale i konkurenčním samcům,“ prozrazuje mluvčí jihlavské zoo Simona Kubičková.

V jihlavské zoo je k vidění jeden pár vzácného krokodýla siamského. Samice přicestovala do krajského města Vysočiny už v roce 2015, samec o pět let později. Zalíbení v sobě prý zatím úplně nenašli.
Samci obvykle nepřekročí délku těla tři metry, samice bývá zhruba o půl metru až metr kratší.
Krokodýl siamský je jedním z nejvzácnějších krokodýlů na světě.
Nejnápadnějším prvkem námluv je podle ní takzvaný vodní tanec – jakási vibrační a akustická signalizace na hladině.

„Samec zaujme relativně vzpřímenou pozici, zvedne hlavu a ocas, vydává hluboké, nízkofrekvenční dunivé zvuky, zároveň rychlými vibracemi těla rozkmitá vodní hladinu,“ popisuje krokodýlí rituál Kubičková.

Zmiňované vibrace následně vytvářejí kolem těla charakteristické kruhové vlnění a jemné „postřikování“ vody nad hřbetními štítky. „Nízkofrekvenční zvuk se šíří vodou velmi efektivně – samice jej může vnímat i na větší vzdálenost. Jde o kombinaci akustického a mechanického signálu,“ popisuje mluvčí Zoo Jihlava.

Pokud samici námluvy osloví, odpovídá stejným způsobem a poté následuje fáze bližší interakce. „Zvířata plavou paralelně vedle sebe, vzájemně se dotýkají čenichem a boky, mohou si také jemně otírat hlavy a krk. Tyto kontaktní projevy jsou klíčové,“ upozorňuje Kubičková.

Každopádně se podle ní jedná o mimořádný jev, krokodýli jsou totiž jinak spíše samotářští a fyzická blízkost mimo reprodukci není běžná. Tolerance doteku tedy signalizuje připravenost k páření.

„U některých krokodýlů dokonce dochází k určitému synchronizovanému ponořování a vynořování zamilovaného páru,“ dodává.

Vibrace jsou efektivní

A proč krokodýli používají zrovna tento způsob námluv? V zakalených vodách je vizuální komunikace omezená. Nízkofrekvenční zvuky a vibrace se však vodním prostředím šíří efektivně.

„Při troše štěstí mohou návštěvníci vidět námluvy krokodýla siamského i v naší zoo,“ připomíná Kubičková.

Konkrétně v Jihlavě pobývá samice už od roku 2015 a samec sem přicestoval o pět let později.

„Samec je také mladší a drobnější, takže jsme museli poměrně dlouho čekat, než samici trochu doroste, abychom je k sobě mohli bezpečně pustit. I když napoprvé to moc nevyšlo, byly tam mezi nimi určité šarvátky, takže jsme je museli pro jistotu oddělit. Je to zatím takový běh na dlouhou trať,“ doplňuje Kubičková.

Krokodýl siamský je jedním z nejvzácnějších krokodýlů na světě. V přírodě preferuje pomalu tekoucí vody, zvláště pak bažiny, řeky a některá jezera. Jeho domovem je jihovýchodní Asie, země jako Thajsko, Malajsie či Indonésie.

Co se samotného rozmnožování týká, samice klade do hnízda z tlejícího rostlinného materiálu něco mezi dvaceti až padesáti vejci. Inkubační doba trvá kolem osmdesáti dní.

Co se samotného rozmnožování týká, samice klade do hnízda z tlejícího rostlinného materiálu něco mezi dvaceti až padesáti vejci. Inkubační doba trvá kolem osmdesáti dní.

