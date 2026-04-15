Z nádraží ujel pracovní vlak bez strojvedoucího, zastavil až po mnoha kilometrech

Drážní bagr ve žlutých barvách Správy železnic ujel z nádraží v Telči krátce po půl jedenácté. Proč se tak stalo, je předmětem vyšetřování policie i Drážní inspekce.
„Rozjel se poté, co z něj vystoupil strojvedoucí. Stroj se samovolně zastavil před Dačicemi,“ popsala policejní mluvčí Michaela Lébrová.
„Událost se obešla bez zranění, vykolejení a bez dalších následků. Případ šetří Drážní inspekce,“ doplnil mluvčí drážních hasičů Martin Kavka.
Šetření je na samém počátku. „Kolegové jeli na místo, až situaci prověří, budeme vydávat zprávu s detailnějším popisem,“ informoval generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera.
Vyšetřovatele bude zajímat hlavně, zda strojvedoucí bagr dostatečně zajistil. Přivolaná policejní hlídka provedla u strojvedoucího dechovou zkoušku na alkohol s negativním výsledkem.
Provoz na regionální železniční trati mezi Telčí a Dačicemi byl kvůli vyšetřování události zastaven.