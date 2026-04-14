Poměrně pikantní je fakt, že ona nejstarší listina dokládající existenci Brodu už vlastně fyzicky neexistuje. „Připomíná ji však dochovaná listina z roku 1262, která se na starší dokument odkazuje a potvrzuje jeho platnost. Jedná se o takzvaný inzert,“ vysvětluje Michal Kamp, historik a jeden z autorů obsáhlé knihy o historii Havlíčkova Brodu.
V původní a dnes již nedochované listině se řešil spor mezi brodskou komendou řádu německých rytířů a vilémovským klášterem o vymezení hranic brodské farnosti. Dne 20. října 1256 rozhodl v této záležitosti olomoucký biskup Bruno ze Schauenburka, který byl papežem pověřen jako soudce, ve prospěch brodského komtura a faráře Benedikta. To bylo obsahem nejstarší písemné zmínky.
„Obyčejná“ úřední listina...
Spor ovšem trval i nadále a v roce 1262 warmijský biskup Anselm potvrdil platnost staršího rozhodnutí, právě dokumentu biskupa Bruna. Při té příležitosti nechal Anselm přepsat původní a dnes již ztracenou listinu z roku 1256. A tato listina z roku 1262 je dnes tou nejstarší dochovanou. Trvale je uložena v Saském státním archivu v Drážďanech.
„Ten dokument je opravdu takový nic moc svým významem i zpracováním, není na něm ani pečeť. Přirovnal bych ho k dnešní obyčejné úřední listině o pár řádcích. Mnohem větší význam pro město a nesrovnatelně preciznější provedení má takzvané Brodské privilegium z roku 1278, kterým bylo Brodu potvrzeno jeho hornické a městské právo,“ přibližuje Kamp.
Byť město samo o sobě je starší než první písemná zmínka – jeho vznik se nejčastěji datuje do 30. let 13. století – a výraznější připomenutí si zaslouží především pro Brod klíčová listina z roku 1278, naplánovala si radnice kulaté oslavy na letošní rok. To stěžejní se čirou náhodou odehraje chvíli před komunálními volbami.
„Výročí spojíme s komunikační kampaní, cyklem historických přednášek, speciálním projektem filmových spotů, audiopohádek pro děti i velkolepými zářijovými oslavami. Ústředním motivem je slogan ‚Tady žije příběh‘, který symbolicky navazuje na městský slogan ‚Tady žije úsměv‘,“ nastiňuje Jana Vránová z odboru sekretariátu a komunikace městského úřadu.
„Havlíčkův Brod má za sebou bohatou a někdy dramatickou historii, na kterou můžeme být právem hrdí. Heslo ‚Tady žije příběh‘ vyjadřuje nejen 770 let našich dějin, ale i to, že příběh města tvoří každý z nás dnes a denně. Chceme v lidech posílit hrdost na naše město a připomenout, že tady má naše minulost i budoucnost pevné kořeny,“ zmiňuje starosta Zbyněk Stejskal.
Výročí je už od počátku roku viditelné napříč celým městem, různých akcí a připomínek však ještě přibyde. Objevují se tematické cedule, bannery a plakáty ve veřejném prostoru, ale také polep městského autobusu. Komunikace běží ve všech městských médiích včetně Facebooku a Instagramu.
Kampaň jede, objeví se další spot
Součástí kampaně jsou krátká videa věnovaná klíčovým historickým okamžikům i významným osobnostem spjatým s Havlíčkovým Brodem. Město už připomnělo například první písemnou zmínku o Brodu i dramatický rok 1422, kdy bylo město po střetu vojsk krále Zikmunda a husitů vypáleno. Co nevidět se objeví další spot o období opětovného rozkvětu za Trčků z Lípy.
„Speciální součástí oslav budou audiopohádky a audiohorory pro děti, které převyprávějí tradiční havlíčkobrodské pověsti. Na jejich vzniku město spolupracuje s Petrem Bobkem a spisovatelkou Markétou Hejkalovou,“ doplňuje Vránová.
Zpracovány budou známé pověsti sebrané Annou Jahodovou Kasalovou před více než sto lety.
Milovníci historie se mohou těšit na cyklus přednášek o dějinách města. Během roku je plánováno osm tematických setkání. Nabídnou pohledy na různé epochy. První dvě přednášky – o oblasti Českomoravské vrchoviny před vznikem měst a o založení města – už proběhly.
Další chystanou bude 17. dubna přednáška historika Aleše Knápka o době husitské, v červnu pak budou následovat besedy s archivářem Stanislavem Bártou o době panování Trčků z Lípy a historiky Martinem Fironem a Davidem Novotným o osvícenství. O novodobé historii se bude hovořit na dalších třech přednáškách na podzim. I na nich budou mluvčími autoři jedinečné knihy mapující kompletní historii města, která vyšla loni na podzim.
Vrcholem bude historické ležení a koncert v září
Vyvrcholením celoročních aktivit by měly být hlavní oslavy v sobotu 19. září pod názvem 770 let Havlíčkův Brod – Tady žije příběh. Městské divadlo a kino Ostrov na ten den připravují historické ležení v parku Budoucnost i večerní koncert na Havlíčkově náměstí doplněný světelnými efekty.
„Chceme, aby si každý Broďák našel v programu něco svého – ať už je to historie, kultura, hudba nebo příběhy pro děti. V průběhu roku chystáme pro občany také řadu dalších překvapení a symbolických dárků, které výročí připomenou a podtrhnou výjimečnost tohoto jubilea,“ zmínil Stejskal.