Ředitel soukromé školy, který je zároveň i jejím vlastníkem, má uhradit 144 tisíc korun coby peněžitý trest. Dalších 100 tisíc by měl vyplatit jako odškodné nezletilému chlapci, který byl v době pádu kusu fasády v září 2024 v předškolním věku.
„Jako majitel budovy neprováděl řádně údržbu jejích vnějších omítek, které se postupem času dostaly do špatného stavu,“ uvedl v odůvodnění soudce Zdeněk Chalupa.
Nevyhovující stav nemovitosti se přitom podle něj začal projevovat už v roce 2019, a to minimálně odlupováním částí omítek na římsách. V září 2024 se navíc na vnější schránce stavby podepsaly ještě dlouhotrvající deště, čímž se kondice omítek stala havarijní.
A právě tento havarijní stav fasády školní budovy vedl málem k tragédii. Ve středu 18. září 2024 se velký kus omítky, zhruba o velikosti pštrosího vejce, z čelní atiky objektu uvolnil. Z výšky kolem necelých šestnácti metrů dopadl přímo na hlavu malého hocha, který po frekventovaném chodníku podél budovy v centru města odpoledne procházel se svojí matkou.
Krvácení pomáhali zastavit policisté
S první pomocí a zastavením silného krvácení zraněného dítěte tehdy výrazně pomohla projíždějící policejní hlídka. Hoch nakonec skončil s vážným zraněním v nemocnici. Utrpěl otevřenou frakturu lebky, tržnou ránu na hlavě a také poranění páteře.
|
V Jihlavě spadl kus omítky z domu na malého chlapce, je vážně zraněný
Právě lebka ale dle předchozího vyjádření chlapcových rodičů uchránila mozek, takže jejich syn vyvázl bez trvalých následků. S potížemi, včetně fyzické bolesti, se však hoch potýkal ještě minimálně v prosinci 2024.
O havarijním stavu objektu přitom podle soudu ředitel a majitel školy věděl. Již 17. září, den před tragédií, začala totiž omítka více odpadávat na přilehlý chodník v Křížové ulici.
„Obžalovaný nechal dosažitelnou část omítek pouze otlouct teleskopickou malířskou tyčí a na krajích budovy nechal umístit dvě šikmo postavené tyče, omotané červeno-bílou páskou, které zasahovaly asi do poloviny šířky chodníku před budovou,“ popsal Chalupa.
Další kroky už ale podle soudu neudělal, možností měl přitom dost – například mohl přidat varující informační cedule, požádat o spolupráci hasiče, případně informovat stavební úřad. „Neučinil odpovídající opatření k zajištění bezpečnosti života a zdraví lidí,“ konstatoval soudce.
Soud měl k dispozici i kamerové záznamy. Z nich bylo patrné, že rušný chodník v inkriminovanou dobu vyžívalo množství lidí. Ti dvě položené tyče nijak nereflektovali a nevědomky se tak vystavovali riziku.
Soud proto dospěl k závěru, že zodpovědnost za pád omítky nese právě Milan Dušák. Rodina poškozeného hocha přitom žádala jako odškodné podstatně víc peněz - čtvrt milionu korun. Soud je však se zbytkem nárokované sumy odkázal na občanskoprávní řízení.
Soudce postrádal řádné doznání
Jihlavský okresní soud se ve středu věnoval rovněž podmíněnému zastavení trestního stíhání, jehož se ředitel školy už dříve domáhal. K tomu však nebyla podle Chalupy naplněna první a základní podmínka – úplné a řádné doznání obžalovaného.
Soudce uvedl, že jediné, co z protokolu z výslechu na policii v listopadu 2024 lze alespoň trochu považovat za doznání, je poslední Dušákova věta z dokumentu, která zní: Je mi líto, že k dané události došlo. Souhlasím s tím, co je mi kladeno usnesením o zahájení trestního stíhání za vinu.
|
Padající omítka rozbila pětiletému chlapci lebku, krvácení zastavili policisté
Jinak se ale podle Chalupy vine celým protokolem duch toho, že obžalovaný se vinen necítí. „Podstatnou část výslechu Milan Dušák věnoval navazujícím opatřením, k nimž došlo až poté, co kus omítky na malého chlapce spadl.“
Rozsudek prozatím pravomocný není. Dušák se totiž hned v soudní síni prostřednictvím svých obhájců odvolal. Stejně tak si lhůtu pro případné odvolání ponechali i státní zástupce a zmocněnec poškozeného. Celým případem se tak bude nyní zabývat Krajský soud v Brně.
Sám Dušák ve středu soudní síň opustil bez jediného slova, a vyjadřovat se nechtěli ani jeho obhájci.
|
19. září 2024