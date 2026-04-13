Policie hledá čtrnáctiletou dívku z Pelhřimovska, ze školy domů se nevrátila

  21:40,  aktualizováno  21:40
Policie České republiky pátrá po čtrnáctileté dívce, která zmizela v pondělí odpoledne v obci Senožaty. Podle dostupných informací odešla po skončení vyučování ze školy, domů však už nedorazila. Policisté se proto na sociální síti X obrátili na širokou veřejnost s žádostí o pomoc pro její nalezení.

Pohřešovaná dívka je přibližně 160 centimetrů vysoká a má štíhlou postavu. Poznat ji lze podle středně dlouhých hnědých vlasů a tmavěji růžových brýlí, které nosí. V době svého zmizení byla oblečena do dlouhé žluté bundy a černých tepláků s typickými bílými pruhy po stranách.

Pohřešovaná dívka z Pelhřimovska (13. dubna 2026)

Kriminalisté prosí každého, kdo má jakékoli informace, aby okamžitě kontaktoval policii. Veškeré poznatky je možné sdělit na lince 158.

