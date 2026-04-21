O obkroužení města novou silnicí se mluví už půlstoletí. Za poslední dekádu získala jedna z jeho zvažovaných variant nicméně zelenou a je technicky připravena. Této variantě její zastánci říkají obchvat, odpůrci průchvat. Reálně jde o variantní trasu západovýchodního průtahu městem. Měla by být vedena po jeho jižním okraji.
Nyní Třebíč ke svému jedinému západovýchodnímu průtahu alternativu nemá. Jde o úsek silnice I/23 na ulicích Pražská, Sucheniova a Bráfova třída. Oficiálně prosazovanou a chystanou variantou je takzvaný malý obchvat.
Jeho odpůrci naopak vytrvale mluví o nutnosti postavit pro město „velký obchvat“. Jenže ten k případné stavbě nijak připraven není. Fakticky se jedná jen o čáru na mapě.
Skupiny zastánců jednoho či druhého řešení na sebe útočí na sociálních sítích, pořádají mítinky, kde přesvědčují přítomné o správnosti své varianty. Aktivní účast v procesu projednávání obchvatu ohlašují nátlakové ekologické organizace, jako jsou Děti Země. K tomu se blíží podzimní komunální volby.
Obchvat může někomu body u voličů vzít, jinému je přidat. Ale jaký obchvat? A jaké jsou reálné šance které z variant?
EIA bude v létě, pak začnou výkupy, slibuje ŘSD
Konkrétním bodem v tomto dynamickém vývoji je, že v pátek 10. dubna investor stavby Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) podal novou žádost o vydání závazného stanoviska EIA (posouzení vlivů na životní prostředí) ke stavbě obchvatu Třebíče. Tedy k té jediné variantě, která je po letech diskusí technicky připravena, a jediné, kterou se úřady zabývají.
Poté, co krajský úřad zveřejní dokumentaci EIA investora k obchvatu, bude možné po 30 dnů k záměru podávat připomínky. Pak bude vypracován oponentní posudek a uskuteční se i veřejné projednání záměru.
„Počítáme s tím, že závazné stanovisko EIA nám bude vydáno během letních prázdnin. Na základě tohoto stanoviska začneme vykupovat nemovitosti, začneme tedy s dobrovolnými výkupy od těch majitelů nemovitostí, kteří se nám například už nyní sami hlásí a chtějí nám nemovitosti prodat,“ řekl šéf vysočinské správy ŘSD Aleš Kratina.
Může nastat situace, že nebude nic, varuje kritik
Nejviditelnějším a nejvytrvalejším oponentem oficiální verze obchvatu, kterou on sám nazývá „průchvatem“ (tento výraz už dokonce začali používat i odborníci), je třebíčský opoziční zastupitel Jaromír Barák (Třebíč občanům!).
Zastupitel je přesvědčen, že plánovaný průchvat Třebíči dopravně nepomůže. Naopak jím navrhovaný velký obchvat bude levnější než průchvat, nerozdělí čtvrť Borovinu a mine lesoparky Libušino a Terovské údolí i Lorenzovy sady. A protože povede po polích, nenadělá ekologickou újmu.
Barák je nejviditelnější osobou ze spolku Obchvat Třebíče, který prosazuje velký obchvat Třebíče a který prezentoval svůj návrh 13. dubna v komunitním centru Moravia, zatímco ŘSD představilo svou oficiální verzi obchvatu 8. dubna v Národním domě.
Barák připouští, že výsledkem střetu může být i to, že Třebíč v nejbližších letech žádný obchvat mít nebude. „Lidé, kterých se trasa průchvatu týká, a je jich stále víc, se budou samozřejmě bránit. Jsou to i podnikatelé a my je zastupujeme a budeme postupovat tak, jak postupujeme. Ano, můžeme se za šest let dostat do situace, že nebude nic,“ řekl Barák.
„Existuje jenom jedna varianta,“ tvrdí starosta
Obchvat podle návrhu ŘSD už se v řízení EIA projednával v letech 2021 až 2024. Zatímco v roce 2024 už získala stavba obchvatu územní rozhodnutí, spolek Obchvat Třebíče se proti tomuto rozhodnutí odvolal, námitky podaly i spolky Děti Země, Voda z Tetčic a Tilia Thákurova.
V březnu 2025 bylo závazné stanovisko EIA (vydané Krajským úřadem Kraje Vysočina v lednu 2024) zrušeno ministerstvem životního prostředí. V roce 2025 ŘSD oznámilo, že původní žádost EIA stáhne a podá novou podle nového stavebního zákona.
Nyní je tedy souboj o existenci a podobu třebíčského obchvatu opět na začátku.
Podle třebíčského starosty Pavla Pacala (Pro Třebíč) však jde prakticky o hru vabank - buď bude tento obchvat, nebo nebude nic. „Existuje jenom tato jedna varianta, žádná jiná není. Jinak obchvat nebude. EIA je zpracována tak, aby popsala všechna rizika obchvatu na životní prostředí, tak předpokládám, a nepřipouštím si jiný výsledek, než že získá kladné stanovisko,“ pronesl Pacal. „Aktivita odpůrců obchvatu roste, já to přičítám sílící nervozitě z toho, že by se ten obchvat začal stavět,“ míní Pacal.
Bez Dukovan by nebyl důvod obchvat stavět
Proti stavbě velkého obchvatu staví argument, podle kterého projíždí Třebíči jen malé množství tranzitní dopravy na to, aby se obchvat vyplatil. „Bodem na průtahu před kulturním domem Pasáž jezdí denně 22 tisíc vozů, ale z toho jen 25 procent je tranzit. Ekonomická výhodnost obchvatu nebo městského okruhu je poměřována procentem tranzitním dopravy ve vztahu k celkovým nákladů stavby,“ pověděl Pacal.
Zásadním aspektem je financování obou diskutovaných variant obchvatu, přičemž ta Barákova je prakticky jenom teorií, protože se jí žádné úřady zatím nezabývají.
V roce 2017 se objevila šance najít financování pro stavbu obchvatu z peněz státu v rámci budování trasy pro přepravu nadrozměrných komponent pro stavbu dalších atomových reaktorů elektrárny v Dukovanech, o jejíž přípravě tehdy rozhodla vláda. Do té doby totiž stát neprojevil zájem stavbu třebíčského obchvatu platit, protože to nebylo ekonomicky rentabilní.
„Nebere se tady v potaz hlavní kritérium státu při posuzování dopravních staveb. To je ekonomická výhodnost, jež u třebíčského obchvatu nevychází a nevycházela, proto jeho stavba nebyla nikdy na pořadu dne. Kdyby se nyní dalších deset až patnáct let čekalo, až bude vyřešena dostavba Dukovan, tak stát třebíčský obchvat už nebude mít důvod stavět. Není jiný hnací motor pro stavbu obchvatu. Nyní je jedinečná šance pro Třebíč mít obchvat, jinak ho mít nebudeme,“ míní Pacal.
Velký obchvat je dle studie o polovinu levnější
Po zmíněném usnesení vlády se i podle Kratiny v roce 2017 začal stávat třebíčský obchvat realitou. „Předtím jsme se snažili zvýšit význam silnice I/23, aby se stala pro stát atraktivní, ale moc se nám to nedařilo,“ zmínil Kratina, který ve zmíněné době pracoval ještě na třebíčské radnici na odboru dopravy.
Nyní ne zcela zodpovězenou otázkou je, co se stane, pokud třebíčský obchvat kladné posouzení EIA, a tím zelenou pro další postup nezíská. Zatímco zastánci malého obchvatu/průchvatu tvrdí, že pro stavbu Dukovan žádná alternativní návozová trasa nyní neexistuje, stoupenci velkého obchvatu tvrdí, že alternativní trasa existuje - od Velkého Beranova do Třebíče například přes Velké Meziříčí. A že stejně tak bude možné na stavbu obchvatu sehnat peníze.
O jaké částky se jedná? V případě šest kilometrů dlouhého obchvatu v režii ŘSD jde podle posledních oficiálních informací o částku 4,9 miliardy korun, v případě Barákem zastávané varianty velkého obchvatu o délce 11,5 kilometru by šlo o částku 2,5 miliardy korun - přičemž Barákova strana, která si nechala na trasu velkého obchvatu zpracovat vlastní studii, je přesvědčena, že výše zmíněné usnesení české vlády z roku 2017 lez interpretovat tak, že se vláda zavázala, že pro Třebíč zaplatí jakoukoli variantu obchvatu.
„Nižší cena velkého obchvatu oproti malému obchvatu by měla být silným argumentem pro stát. Už v roce 2004 při vypracování prvních variant obchvatu pro ŘSD vyšel velký obchvat jako vhodnější z ekologického hlediska,“ poukázal Barák, který vytýká zastáncům oficiálního řešení, že se alternativními trasami nezabývali.
To však druhá strana odmítá s tím, že zvažovaných variant bylo mnoho – například podle Pacala bylo už v roce 2005 zvažováno 13 variant.
Očekává se právní bitva o stavební povolení
Nemalá část obyvatel Třebíče patrně doufá, že se obchvat začne stavět co nejdříve, a to v jakékoli variantě. „Ptal se někdo obcí kolem Třebíče, zda by to tak chtěly? Nejdůležitější bude odtáhnout tranzitní dopravu z centra, ať už průchvatem, nebo obchvatem. Budeme se furt hádat, a nakonec bude i Vladislav mít obchvat dřív než jakoukoliv alternativu Třebíč,“ napsal jeden z diskutujících na facebookových stránkách spolku Obchvat Třebíče v reakci na jeho variantu velkého obchvatu.
Kratina míní, že odpůrci stavby malého obchvatu budou aktivní v rámci stavebního řízení. „Samozřejmě očekáváme, že po vydání EIA se odpůrci stavby budou domáhat soudního přezkumu, to nemůžeme ovlivnit, soudy jsou nezávislé. To by nám nemělo v žádném případě blokovat výkupy pozemků. Hlavní právní bitva, domníváme se, se bude odehrávat na obrysu vydání stavebního povolení,“ pravil Kratina.
Barák mezitím obvinil starostu Pacala ze šíření údajných lží o variantách obchvatu v třebíčských novinách. Zatímco Barák nyní řekl, že zvažuje na Pacala žalobu, Pacal MF DNES sdělil, že o žádné podobné Barákově reakci neví.
Spolek Děti Země za peníze, které vybral ve sbírce, nechal provést v trase malého obchvatu biologický průzkum, jejž chce využít při právě započatém novém projednávání EIA.
ŘSD počítá se zahájením výstavby obchvatu v roce 2028 a s jeho uvedením do provozu roku 2031. V hlavní trase obchvatu jsou plánovány čtyři mosty plus dalších šest mostů se stavbou souvisejících, tři mimoúrovňové křižovatky a tunel o délce 229 metrů.