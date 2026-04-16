Souprava cisteren skončila na sjezdu z D1 v lese. Porazila několik stromů

  9:40
Dopravu na hlavním tahu z dálnice D1 směrem na Jihlavu dnes ráno ochromila vážná nehoda. Řidič nákladní soupravy s cisternami vyjel na 112. kilometru v oblasti Pávova ze silnice a skončil hluboko mezi stromy, některé dokonce porazil. Na místě aktuálně zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému.
Nákladní souprava s cisternami prorazila u Pávova svodidla a zastavila se až o vzrostlé stromy v lesním porostu. | foto: Policie ČR

Nehoda se stala krátce před půl devátou. „Přijali jsme oznámení o dopravní nehodě, ke které došlo na sjezdu z dálnice D1 u Jihlavy. Řidič s nákladní soupravou vyjel mimo komunikaci,“ potvrdila policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Nákladní vůz prorazil svodidla a zastavil se až o vzrostlé stromy v přilehlém lese. Několik jich dokonce porazil. „Řidič utrpěl zranění lehčího charakteru a byl sanitkou převezen do nemocnice v Jihlavě,“ uvedl mluvčí ZZS Kraje Vysočina Petr Janáček.

Přesné příčiny havárie jsou předmětem dalšího vyšetřování.

Kvůli vyprošťování těžké techniky z lesního porostu a dokumentaci nehody museli policisté sjezd z dálnice na 112. kilometru ve směru na Jihlavu zcela uzavřít. Řidiči musí využít okolní sjezdy, na místě se mohou tvořit kolony.

