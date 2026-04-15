„Kdo mě znáte, víte, že dodržuju pár zásad. Neslibuju, co neumím splnit. Všechny věci se snažím poctivě řešit. Vždycky jednám na rovinu. A když vám něco slíbím, tak to plním. A na tom se nikdy nic nezmění. Proto jsem se rozhodla pro důležitý krok,“ oznámila Rothbauerová přechod pod křídla hnutí Naše Česko ve středu ráno na svém facebookovém profilu.
Jak dodala, s hnutím má mnoho společného. Její vize se už dlouho většinově shodují s tím, co prosazuje Martin Kuba. „Martinovi věřím hlavně proto, že to nejsou slova, jsou to činy,“ sdělila místostarostka.
„Politika má stát na zdravém rozumu, má být srozumitelná a místo věčných hádek a osočování soupeře přinášet reálná řešení problémů. To vidíme s Martinem stejně a já takovou politiku chci dělat,“ doplnila.
Spolupráci s Marií Rothbauerovou sám Kuba potvrdil. Její zapojení do hnutí Naše Česko si velmi pochvaluje. „Marii jsem zaznamenal už před nějakou dobou jako aktivní místostarostku a bavilo mě, jak politiku dělá. Že se snaží všechny problémy ve městě poctivě řešit, mluví se všemi na rovinu a je za ní vidět poctivá práce,“ konstatoval.
První tvář hnutí a lídryně kandidátky v Brodě
O užší kontakt podle něj projevila zájem ona, a to už v době jeho odchodu z ODS. Dlouholetý hejtman jihočeského kraje Martin Kuba oznámil konec ve straně loni v listopadu po dvaadvaceti letech. Následně ohlásil založení nového politického subjektu a v březnu 2026 zaregistroval hnutí s názvem Naše Česko. Stojí v jeho čele.
„Potkali jsme se a domluvili jsme se na spolupráci. Přesně takový styl politiky mě totiž baví. Stejně to děláme na jihu Čech a takový styl politiky chceme přinášet s politickým hnutím Naše Česko,“ podotkl Martin Kuba.
„Předpokládám, že Marie Rothbauerová se stane tváří našeho hnutí na Vysočině, společně začneme budovat strukturu hnutí v kraji a bude i lídryní do podzimních komunálních voleb v Havlíčkově Brodě,“ doplnil.
„Uvědomuji si to a tak trochu s tím počítám. Ovšem nenárokuji si žádný monopol. Pokud se objeví někdo schopnější a průbojnější, ráda mu svou roli přenechám,“ pousmála se Rothbauerová. Jak zdůraznila, nemá ambice se posouvat z komunální úrovně politiky.
Na Vysočině je první, ovšem už ne jediná
Hnutí Naše Česko se tak po Jihočeském kraji a navázání spolupráce s hnutím MY hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického rozšiřuje do dalšího regionu. Havlíčkův Brod je prvním a dosud jediným městem či obcí na Vysočině, kde spolupráci oficiálně oznámilo.
Marie Rothbauerová začíná pracovat na vytvoření skupiny podobně smýšlejících politiků. „Cítím za sebou tým lidí, kteří vědí, jak se věci dělají v praxi,“ uvedla, zatím bez dalších konkrétních jmen. Naznačila pouze, že se nejedná o žádného současného brodského zastupitele a vesměs to jsou osobnosti bez dosavadní politické angažovanosti. Ráda by sestavila kompletní pětadvacetičlennou kandidátku.
Aktivní místostarostka odešla z ODS. Bylo to nerovné partnerství, vysvětluje
Z řad členů Občanské demokratické strany Rothbauerová vystoupila ke konci března. Vědomě nezaplatila členský příspěvek. „Můj vztah s ODS se mi čím dál víc zdál jako hodně nerovný. Že to partnerství není rovnocenné. Kolegové tu spolu dostatečně nehovoří,“ vysvětlila. Jakousi poslední kapkou bylo, když nedostala informace o tom, zda se s ní počítá do podzimních voleb.
Konkurent, ale i případný koaliční partner
Jak velkou konkurentkou bude kandidátka Naše Česko pro současnou ODS v Havlíčkově Brodě není zatím schopen předseda místní organizace a zároveň městský radní Jan Sojka posoudit. „Komunální volby jsou hodně o osobnostech a kandidátky ostatních zatím neznám. Věřím, že ODS má za sebou ve městě spoustu práce a že bude mít i dobré kandidáty,“ pravil.
Nevylučuje, že v případě úspěchu obou stran by se ODS a Naše Česko nemohly stát budoucími koaličními partnery. „Uvidíme, co volby přinesou, jaké budou výsledky. Nebráníme se spolupráci s žádným uskupením vyjma extremistů,“ vzkázal Sojka.
Kuba a Netolický stvrzují spolupráci. Hnutí MY a Naše Česko spojila stejná vize
Zároveň dodal, že v tuto chvíli nemá žádné informace o tom, že by podobný přestup zvažoval či již uskutečnil některý z dalších členů ODS v Havlíčkově Brodě.
Poslední komunální volby v Brodě vyhrálo ANO spojené s uskupením Ženy za Brod. V pětadvacetičlenném zastupitelstvu získalo sedm mandátů. Druhá ODS jich brala 5, do koalice tyto dva subjekty vzaly i TOP 09 se dvěma. Dohromady mají těsnou většinu 14 hlasů. Při sestavování koalice si ODS udržela post starosty a místostarostky, lídr ANO Vladimír Slávka se spokojil s pokračováním ve funkci místostarosty.
Z neznámé ženy úspěšnou místostarostkou
Marie Rothbauerová se v ODS prosadila před čtyřmi roky velice náhle a tak trochu nečekaně. Nikdy v minulosti neměla s vedením města zkušenosti ani jako členka zastupitelstva či výboru, členkou strany byla dva roky.
Kandidovala ze třetího místa, uspěla jaká pátá v pořadí o pouhých 58 hlasů. A ihned se stala místostarostkou. „Tehdy nás v rámci diskusí o kandidátní listině přesvědčila, že je schopný člověk,“ konstatoval Jan Sojka.
Během svého působení se zasloužila například o zavedení nové linky městské hromadné dopravy do Ledečské ulice, prosadila změnu správy městských sportovišť a vytvoření společnosti Brodská sportovní, postavila se za psí útulek, stála za zavedením elektronických aukcí na městské byty a pozemky a i díky ní se městu podařilo odkoupit vilu na rohu Masarykovy a Ledečské ulice, která ustoupí rozšíření křižovatky.
„Politika má stát na zdravém rozumu, má být srozumitelná a místo věčných hádek a osočování soupeře přinášet reálná řešení problémů," pochvaluje si zisk zajímavé osobnosti Martin Kuba.