Brigáda trochu jinak. Studenti si vydělávali krádežemi nafty z aut a strojů

  13:40,  aktualizováno  13:40
Kriminalisté z Třebíče dopadli skupinu zlodějů, kteří z nákladních aut a stavebních strojů odčerpávali naftu. Jednalo se o čtyři mladíky ve věku od 15 do 20 let. Tři z nich byli ještě studenti. Prodejem nafty si celá parta přilepšovala. Způsobila škodu, včetně poškozených nádrží, za více než 300 tisíc korun.
Čtveřice mladíků se na krádeže pečlivě připravila. Na místo dojela autem, dovezla si prázdné kanystry i vybavení na otevření nádrže a odčerpání pohonných hmot. Vše policie zabavila.

Zvýšený počet krádeží pohonných hmot třebíčské kriminalisty zaměstnával hlavně v druhé polovině března. Při prošetřování si všimli, že mají mnoho společného a že za nimi s největší pravděpodobností stojí stejní pachatelé.

To se potvrdilo a v polovině dubna policisté všechny čtyři mladíky dopadli. Právě velmi nízký věk všech podezřelých kriminalisty překvapil. „Dva z nich jsou ve věku patnáct a sedmnáct let a zbývající dva jsou dvacetiletí,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Komisař zahájil trestní stíhání všech mladíků, přičemž musel úkony řízení přizpůsobit věku podezřelých. „Oba dvacetiletí muži jsou obviněni z trestných činů krádeže a poškození cizí věci spáchaných ve spolupachatelství,“ řekl vedoucí třebíčské kriminálky Milan Špaček. U obou mladistvých se jednalo o provinění.

Podle vyšetřovatelů provedla parta za necelý měsíc osm krádeží, z toho šest na Třebíčsku, jednu v okolí Moravských Budějovic a jednu na Znojemsku. Zaměřili se na nákladní auta, pracovní stroje, v jednom případě naftu kradli na železničním nádraží.

Čtveřice mladíků se na krádeže pečlivě připravila. Na místo dojela autem, dovezla si prázdné kanystry i vybavení na otevření nádrže a odčerpání pohonných hmot. Vše policie zabavila.
„Na vytipovaná místa jezdili autem, vozili si s sebou prázdné kanystry. Měli u sebe věci k přečerpání. Většinou na místě odcizili pohonné hmoty z více zaparkovaných vozidel,“ přiblížila Kroutilová.

Zloději někdy odšroubovali či vylomili víčko nádrže, v dalších případech ale třeba prořízli palivovou hadici nebo nádrž provrtali. Škoda způsobená poškozením nádrží se tak pohybovala v desítkách tisíc korun.

Celkově mohli ukrást kolem tří tisíc litrů nafty. Tu poté prodávali za výrazně levnější cenu, než byla k dostání u čerpacích stanic. Získané peníze si rozdělili. Vyšetřováni jsou nyní na svobodě.

