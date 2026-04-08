Bez slitování pokutovat! Ledči došla trpělivost se špatně parkujícími řidiči

Podněty a stížnostmi týkajícími se špatného parkování se radnice v poslední době zabývala čím dál častěji. Přicházely z různých částí města, ale nejčastěji z centra. Situace se stala natolik vážnou, že vedení města došla trpělivost. Svolalo schůzku a za účasti silničního správního úřadu, policie a krajských silničářů se dohodlo na striktních opatřeních.
„Jedním z problémů je nevhodné parkování, například stání na chodnících nebo zastavování vozidel zásobování na místech, kde dochází k blokování provozu. Vozidla stojí přímo ve vozovce a znemožňují průjezd ostatním,“ popsala vedoucí oddělení majetku a investic městského úřadu Jana Hospodková. Nešvarem je i nerespektování jednosměrek.
Kritická je podle úřadu zejména situace na Husově náměstí a v jeho okolí. „Například v úsecích u mostu nebo před hotelem Kaskáda, kde při zásobování provozoven dochází ke zcela neprůjezdným stavům,“ podotkla Hospodková s tím, že to přináší i riziko kvůli nemožnosti průjezdu vozidel integrovaného záchranného systému.
Zásobujte zezadu, nebo zaparkujte, žádá město
Na schůzce se vedení města se zainteresovanými institucemi dohodlo na několika zásadních opatřeních. Radnice je bude vyžadovat okamžitě. Jedním z nich je dopis živnostníkům a podnikatelům v centru města.
„Všem jsme odeslali dopisy. Žádáme v nich, pokud mají tu možnost, aby zásobování zajišťovali zadními trakty svých provozoven od nábřeží nebo z ulice Jaroslava Haška. Pokud tu možnost nemají, aby využívali pro účely zásobování vybudované ostrůvky na náměstí, případně klasická parkovací místa,“ prozradila starostka bezmála pětitisícového města Hana Horáková.
Jak si redakce ověřila, na Husově náměstí bylo například minulý týden v úterý placených stání volných hned několik, a to i když byla část plochy nepřístupná a obehnaná páskou.
Policie má zintenzivnit kontroly i dodržování pravidel silničního provozu a speciálně se na parkování zaměřit. Zároveň se její zástupci s vedením města dohodli na posílení výkonu služby.
Ve středu 15. dubna bez milosti pokutovat
Úkolem krajské správy a údržby silnic pak bude obnovení a instalace nového vodorovného značení, které zvýrazní plochy, kde je zastavení zakázáno. To se týká zejména úseku hlavního průtahu před vjezdem na most přes Sázavu.
Radnice zároveň upozornila řidiče na dopravněbezpečnostní akci zaměřenou právě na správné parkování. Ta se uskuteční 15. dubna. „Policie bude po celý den provádět intenzivní kontroly. Na rozdíl od běžného provozu budou důsledné a porušení pravidel bude řešeno přímo na místě ukládáním pokut,“ informovala Jana Hospodková.
Podle starostky Horákové není cílem akce vybrat co nejvíce peněz, ale nastavit jasná pravidla a přispět k řešení dlouhodobě neudržitelné situace. „Žádáme řidiče o ohleduplnost, respektování dopravních předpisů a vnímání veřejného prostoru jako sdíleného prostoru nás všech,“ vyzvala.
Řešení žádné, jen buzerace, namítají kritici
Podle mnohých místních ale situaci nelze vyřešit jednoduchým příkazem. „Když vezu zásoby a dám auto na chodník, blokuju chodce. Když nechám stát auto u chodníku, blokuju dopravu. A za obě varianty dostanu pokutu. Skvělé,“ komentoval kroky radnice dopravce Ladislav Krajíček.
„Takže reálné řešení k tomu, aby náměstí nevypadalo jak nedomyšlená dopravní apokalypsa, není. Ale zato bude víc pokut a buzerace,“ poznamenal Roman Nový.
„Tady se vyhrožuje, ale že se nemá kde zaparkovat, to nikoho nezajímá,“ zlobí se Petr Beran.
„Podle rčení ‚vlk se nažral a koza zůstala celá‘ se nic nezmění. Buď zásobování zakážete a tím i zlikvidujete postižené provozovny, anebo to necháte být, protože jiné řešení není,“ vyjádřil se diskutující vystupující pod jménem Prpča Zajíc.
„A kde myslíte, že bude zásobování parkovat? Na běžném parkovacím místě a pak bude zboží do obchodu nosit padesát metrů v bedýnkách? Nebo vozit na rudlíku? Na rozbitých kostkách a přes obrubník, který ani nemá nájezd? To snad nemyslí vážně,“ rozčílil se ráno provozovatel jednoho z obchodů v západní části náměstí. „A ne, že mě někde budete jmenovat, nechci další problémy,“ volal na reportéra.
Řešením by byl obchvat. Zatím je v nedohlednu
V diskusích se objevují narážky na obchvat města. Protože přímo přes centrum, most přes Sázavu a Husovo náměstí vede silnice II. třídy číslo 150, domnívají se, že obchvat by část problémů vyřešil.
Silnice spojuje Havlíčkův Brod s dálnicí D1, konkrétně exitem Loket na 66. kilometru. „Lidé mají pravdu, vždyť přes náměstí úzkými uličkami s několika ostrými zatáčkami nám tu jezdí i tahače s návěsy, autobusy nebo kamiony se dřevem,“ souhlasí Hana Horáková.
O obchvatu se nicméně v Ledči hovoří už nejméně půl století. A město k němu má stále poměrně daleko. I když se možná začíná blýskat na lepší časy. „Kraj Vysočina zadal zpracovat jeho studii, na předpokládané trase máme už dlouho stavební uzávěru,“ zmínila starostka.
Nová silnice by teoreticky mohla mít něco přes dva a půl kilometru. Začínala by na křižovatce u Kožlí na jihu města, ústila před Ostrovem na silnici na Světlou nad Sázavou. Překonat by ale musela velké výškové rozdíly, zejména hluboké údolí Sázavy a železniční trať.
Velkým problémem Ledče nad Sázavou je silnice II/150 (a II/130, které vedou skrz Ledeč stejnou trasou), jež se klikatí přímo centrem města.
